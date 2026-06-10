İhlas Haber Ajansı • Avcılar
Servis şoförü polis uygulamasından yaya olarak kaçmaya çalıştı! Ehliyeti daimi olarak iptal edildi
Kaydet
İstanbul Avcılar'da trafik polislerinin uygulama yaptığını fark edince okul servisini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Saniye saniye kameralara yansıyan o anların ardından yapılan incelemede; ehliyet sınıfının yetersiz olduğu, SRC ve psikoteknik belgelerinin bulunmadığı tespit edilen şoföre 17 bin 67 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de daimi olarak el konuldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR