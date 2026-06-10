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İstanbul Avcılar'da trafik polislerinin uygulama yaptığını fark edince okul servisini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Saniye saniye kameralara yansıyan o anların ardından yapılan incelemede; ehliyet sınıfının yetersiz olduğu, SRC ve psikoteknik belgelerinin bulunmadığı tespit edilen şoföre 17 bin 67 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de daimi olarak el konuldu.

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