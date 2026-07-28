Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün 1,63 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücüye 602 bin TL ceza kesilirken, "Kovalandığımdan haberim yoktu" savunması dikkat çekti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, B.C. yönetimindeki 06 BPZ 876 plakalı hafif ticari araca ‘dur' ihtarında bulundu.

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KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Ekiplerin ihtarına uymayan B.C. kaçmaya başladı. B.C. ile ekipler arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şahıs otomobille birlikte yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.C.‘nin 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polisten kaçan sürücüye 602 bin TL ceza kesildi

602 BİN TL CEZA YEDİ

Ehliyetine daha önceden el konulduğu öğrenilen B.C.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 602 bin TL idari para cezası yazıldı. B.C.'nin ehliyetine 2037 yılına kadar el konulurken, muayenesiz ve sigortasız olan araçta trafikten men edilerek çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan, B.C. ekiplerin bir çok ikazına rağmen kovalandığından haberi olmadığını söyleyerek, kendini savundu.



Polisten kaçan sürücüye 602 bin TL ceza kesildi

Yasal sınırın üzerine alkollü araç kullanan B.C. hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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