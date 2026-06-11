Avrupa’nın ortak savaş uçağı projesi FCAS’ın dağılması, Türkiye’nin geliştirdiği KAAN’a yönelik ilgiyi artırdı. Savunma uzmanı Turan Oğuz, beşinci nesil savaş uçağı pazarında oluşan boşlukta KAAN’ın öne çıkabileceğini belirterek, “Türkiye tek alternatif” değerlendirmesinde bulundu.

YEŞİM ERASLAN- Avrupa’nın ortak savaş uçağı projesi olan FCAS’ın (Geleceğin Hava Muharebe Sistemi-Future Combat Air System) dağılması sonrasında, Türkiye’nin geliştirdiği KAAN savaş uçağı projesi uluslararası arenada daha fazla dikkat çekmeye başladı. FCAS projesi Almanya ile Fransa arasında yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle sona ererken, savunma uzmanı Turan Oğuz, KAAN’ın önünde önemli bir fırsat penceresi bulunduğunu söyledi. F-35 programına yönelik güven tartışmalarının arttığı bir dönemde KAAN’ın öne çıktığını belirten Oğuz, millî muharip uçağımızın daha hizmete girmeden ihracat başarısı yakaladığını hatırlattı.

TÜRKİYE TEK ALTERNATİF

Turan Oğuz, beşinci nesil savaş uçağı pazarında önemli bir boşluk oluştuğunu, KAAN’ın bu süreçte öne çıkabilecek en güçlü adaylardan biri olduğunu ifade ederek, KAAN’ın yapay zekâ destekli kabiliyetleri ve insansız sistemlerle birlikte görev yapabilme özellikleriyle geleceğin hava muharebe konseptlerine uygun geliştirildiğini vurguladı.

KAAN 2035’te peynir ekmek gibi satacak: Avrupa'daki boşluğu milli uçağımız dolduracak

Dünyada beşinci nesil savaş uçağı projelerinin sınırlı sayıda olduğunu vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

F-35 siparişlerinde tereddüt yaşayan ülkeler var. Hem uçak çok bağımlılık oluşturuyor hem de bazı ülkeler Trump’ın ne yapacağının belli olmadığını düşünüyor. Dördüncü buçuk nesil savaş uçakları ömrünün sonuna yaklaştı.

KAAN 2035’te peynir ekmek gibi satacak: Avrupa'daki boşluğu milli uçağımız dolduracak

2030’ların sonuna doğru gerçek etkilerini kaybedecekler. O zaman beşinci nesil savaş uçağı isteyen ülkeler için ciddi bir boşluk oluşacak. Bu boşluğu KAAN’ın doldurması muhtemel. Türkiye tek alternatif. KAAN için kritik eşik; motor ve performans testleri. Çünkü henüz hizmete girmiş değil. Buna rağmen KAAN’ın ihracat potansiyeli yüksek. 2035 olduğunda muhtemelen KAAN peynir ekmek gibi satıyor olacak. Daha prototipi doğru dürüst uçmamışken bu kadar fazla ihracat sözleşmesi yapabilen dünyadaki ikinci beşinci nesil savaş uçağı projesi.

Savunma uzmanı Oğuz, Türkiye’nin gelecekte ağırlığı insanlı savaş uçaklarından çok insansız sistemlere vermesi gerektiğini de belirterek “Bizim ağırlığımız artık KAAN, KIZILELMA, ANKA-3 ve sonrasındaki insansız savaş uçaklarından oluşmalı” diye konuştu.

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