Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, yarım sezon Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'i kadrosuna kattı.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 2026-2027 sezonu öncesi kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Ukrayna kulübü, altyapısında yetişen ve 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe forması da giyen Oleksandr Karavaev'i kadrosuna kattı.

Oleksandr Karavaev, kariyerinde sağ bek başta olmak üzere sağ kanat ve orta sahanın çeşitli bölgelerinde görev yaptı.

ARDA TURAN "TAMAM" DEDİ, TRANSFER BİTTİ

Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan 34 yaşındaki futbolcu, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Teknik direktör Arda Turan'ın transfere onay vermesinin ardından resmi imzalar atıldı.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'teki ilk sezonunda Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in yanı sıra Zorya Luhansk ve FC Sevastopol formaları da giyen Karavaev, yarım sezon kaldığı Fenerbahçe'de 6 karşılaşmada görev alırken, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı vermişti.

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