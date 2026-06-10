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Arda Turan'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu imzayı attı
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, yarım sezon Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'i kadrosuna kattı.
Özetle DinleArda Turan'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'nin es...
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Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 2026-2027 sezonu öncesi 34 yaşındaki futbolcu Oleksandr Karavaev'i transfer etti.
- Shakhtar Donetsk, altyapısında yetişen Oleksandr Karavaev'i kadrosuna kattı.
- Karavaev, Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.
- 34 yaşındaki futbolcu, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
- Teknik direktör Arda Turan, transfere onay verdi.
- Karavaev, 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymişti.
- Fenerbahçe'de 6 maçta görev alıp 1 gol ve 1 asist yapmıştı.
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Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 2026-2027 sezonu öncesi kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Ukrayna kulübü, altyapısında yetişen ve 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe forması da giyen Oleksandr Karavaev'i kadrosuna kattı.
ARDA TURAN "TAMAM" DEDİ, TRANSFER BİTTİ
Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan 34 yaşındaki futbolcu, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Teknik direktör Arda Turan'ın transfere onay vermesinin ardından resmi imzalar atıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in yanı sıra Zorya Luhansk ve FC Sevastopol formaları da giyen Karavaev, yarım sezon kaldığı Fenerbahçe'de 6 karşılaşmada görev alırken, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı vermişti.
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