Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon avro bedelle Salzburg'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'ye Alman devi Borussia Dortmund talip oldu.

Sarı lacivertlilerde bu sezon gol ve asist sayısında çift hanelere ulaşan Dorgeles Nene, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

ALMANYA'DAN 3 TALİP

A Spor'un haberine göre; Almanya'dan 3 kulüp Nene ile ilgilenirken Borussia Dortmund, Fenerbahçe'ye futbolcu için ilgi mektubu gönderdi. Sarı-lacivertli kulübün ise transferle ilgili tutumu belli oldu.

Dorgeles Nene

BEKLENTİ 25 MİLYON AVRO

Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için 25 milyon avro bandında bonservis geliri hedeflediği aktarıldı.

BU SEZON 21 GOLE KATKI YAPTI

23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı ve 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.

