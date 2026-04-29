Borussia Dortmund, Fenerbahçeli yıldıza resmen talip oldu: 25 milyon avro
Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon avro bedelle Salzburg'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'ye Alman devi Borussia Dortmund talip oldu.
Spor 2 dk önce
Fenerbahçe'nin gol ve asistleriyle çift hanelere ulaşan oyuncusu Dorgeles Nene, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
- Almanya'dan 3 kulüp Nene ile ilgileniyor.
- Borussia Dortmund, Fenerbahçe'ye Nene için ilgi mektubu gönderdi.
- Fenerbahçe'nin Nene için beklentisi 25 milyon avro bandında.
- Nene, bu sezon 39 maçta 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.
Sarı lacivertlilerde bu sezon gol ve asist sayısında çift hanelere ulaşan Dorgeles Nene, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
ALMANYA'DAN 3 TALİP
A Spor'un haberine göre; Almanya'dan 3 kulüp Nene ile ilgilenirken Borussia Dortmund, Fenerbahçe'ye futbolcu için ilgi mektubu gönderdi. Sarı-lacivertli kulübün ise transferle ilgili tutumu belli oldu.
BEKLENTİ 25 MİLYON AVRO
Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için 25 milyon avro bandında bonservis geliri hedeflediği aktarıldı.
BU SEZON 21 GOLE KATKI YAPTI
23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı ve 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.
