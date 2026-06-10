Adana'da genç kadını evinin önünde 7 yerinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Ortaokul yıllarından beri platonik aşk beslediğini öne süren şüpheli, "Sokakta görünce heyecanlandım, birden saldırdım" dedi.

Olay, 8 Haziran günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S. (28), Nursel S.’nin (27) evinin olduğu sokağa gitti. Nursel S.’yi gören Ramazan S., genç kadına saldırarak 7 yerinden bıçakladı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nursel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Platonik aşk dehşeti! “Heyecanlandım” diyerek bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının, mağdur kadınla ortaokul yıllarında aynı okulda eğitim gördüğü ve o dönemden bu yana ona karşı duygular beslediği belirlendi.

Platonik aşk dehşeti! “Heyecanlandım” diyerek bıçakladı

“HEYECANLANDIM, BİRDEN SALDIRDIM”

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, "O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Platonik aşk dehşeti! “Heyecanlandım” diyerek bıçakladı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren Nursel S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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