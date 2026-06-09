İstanbul'un Şişli ilçesinde Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur, 2016 yılında silahla öldürülmüştü. Kanbur cinayetine ilişkin düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Faili meçhul dosyaların incelenmesi talimatının ardından yapılan çalışmalarda 10 yıl önce gerçekleşen cinayette yeni deliller ortaya çıkmış, Aynur Kanbur'un cep telefonunda bir ay önceki Whatsapp yazışmalarına ulaşılmıştı.

Cep telefonu ve diğer materyaller yeniden incelendikten sonra harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'ndeki evinde öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. isimli şüpheli ile cinayeti azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli kişilerin izine ulaştı.

10 yıl önce öldürülmüştü! Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltında

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgileri tespit edilen faillere yönelik bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri sürüyor.

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