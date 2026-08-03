2026 yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği tayin başvuruları için süreç geride kaldı. Başvuruların değerlendirilmesi ardından ilk olarak içi ardından il dışı atamalar yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimde il içi atama sürecine yer verilmişti. Peki, özür grubu il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaz tatili sürecinde tamamlanacak olan mazerete bağlı öğretmen ataması için tercih süreci başladı. Kısa sürede tamamlanacak olan tercih süreci ardından atamalar yapılacak. İlk olarak il içi atama süreci tamamlanacak. İl içi tercihlerini gerçekleştiren adaylar atama takvimini merak ediyor.Öğretmenlerin il içi atama sonuçları MEBBİS ve e-Devlet sistemleri üzerinden öğrenilebilecek. Peki, özür grubu il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Tercih başvuruları 03-04 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup atamalar 05 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin il içi atamaları bu hafta yapılacak! Özür grubu il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ MAZERET TAKVİMİ

Tercih başvuruları 03-04 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak, atama sonuçları ise 05 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. İl içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu kapsamında 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin başvuruları geçerli olup yeniden başvuru yapmalarına veya herhangi bir ek işlem gerçekleştirmelerine gerek bulunmuyor.

İL İÇİ ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değişikliğine başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları öğretmen ihtiyaç durumu ve bu atamayla oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça gerçekleştirilecek. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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