Küresel piyasalardaki dalgalanmalar milyarderler listesini de etkiledi. Bazı isimler servetine servet katarken, bazıları ise tarihin en büyük kayıplarından birini yaşadı. İşte listedeki isimler..

Ağustos ayının dünyanın en zenginleri açıklandı. Jeff Bezos'tan Elon Musk'a kadar birçok isim listede yer aldı. Kimi 95, kimi ise 55 yaşında olan isimlerin bulunduğu listenin zirvesinde ise yine Elon Musk yer aldı.

Forbes'un Ağustos 2026 verilerine göre dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2,6 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak dünyada yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler, küresel rekabet ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle bu rakam geçen aya kıyasla 368 milyar dolar geriledi.

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Bu büyük kayıptan etkilenen en önemli isimlerden biri ise listenin ilk sırasında yer alan Elon Musk oldu. Dünyanın ilk trilyoneri unvanını 12 Haziran'da SpaceX'in halka arzıyla kazanan Musk'ın serveti, temmuz ayında SpaceX hisselerindeki yüzde 37'lik düşüş ve Tesla hisselerindeki yüzde 26'lık değer kaybı nedeniyle yaklaşık 363 milyar dolar eriyerek 690 milyar dolara geriledi. Böylelikle Musk, listenin zirvesindeki yerini korumasına rağmen temmuz ayında dünyanın en fazla servet kaybeden ismi oldu.

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EN BÜYÜK KAZANAN JEFF BEZOS OLDU

Amazon hisselerindeki yükseliş sayesinde ayın en büyük kazananı ise serveti 29 milyar dolar artarak 278 milyar dolara ulaşan Jeff Bezos oldu. Bezos, bu yükselişle birlikte mart ayından bu yana ilk kez dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumuna yükseldi. Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin dördüncü sıraya gerilerken, Oracle hisselerindeki düşüş nedeniyle Larry Ellison'ın serveti de 24 milyar dolar azaldı.

Dünyada değişen ekonomik şartlar ve piyasalardaki dalgalanmaların milyarderlerin servetleri üzerindeki etkisi sürerken, ilerleyen dönemde küresel dengelerin bu sıralamayı nasıl değiştireceği ise merak konusu.

AĞUSTOS 2026 İTİBARIYLA DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İNSANI

Sıra İsim Net Servet Geçen Ay Değişim Kaynak Yaş 1 Elon Musk 690 milyar dolar 363 milyar dolar düşüş SpaceX, Tesla 55 2 Larry Page 292 milyar dolar 1 milyar dolar artış Google 53 3 Jeff Bezos 278 milyar dolar 29 milyar dolar artış Amazon 62 4 Sergey Brin 269 milyar dolar 1 milyar dolar artış Google 52 5 Michael Dell 229 milyar dolar 6 milyar dolar düşüş Dell Technologies 61 6 Mark Zuckerberg 191 milyar dolar 2 milyar dolar düşüş Meta 42 7 Jensen Huang 174 milyar dolar 1 milyar dolar artış Yarı iletkenler 63 8 Larry Ellison 168 milyar dolar 24 milyar dolar düşüş Oracle 81 9 Bernard Arnault 146 milyar dolar 2 milyar dolar düşüş LVMH 77 10 Warren Buffet 145 milyar dolar 3 milyar dolar düşüş Berkshire Hathaway 95

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