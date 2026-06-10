Denizli'de geçtiğimiz pazar günü yaşanan bir olayın ardından, çocukları köpeklerden kurtaran doktor hedef haline getirildi. Olayın ardından hakkında "köpeği çekiçle öldüren doktor" şeklinde linç kampanyası başlatılan Dr. Adem Çatak açıklama yaptı. Olayın kayıtlarını kolluk kuvvetlerine teslim ettiğini söyledi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde pazar günü yaşanan olay, sosyal bir lince dönüştü.

İddialara göre, evinin yakınında yaşanan bir köpek saldırısına şahit olan Dr. Adem Çatak, tasmasız bir köpeğin saldırısından çocukları kurtarmak için müdahalede bulundu.

Çatak kanlar içinde gördüğü çocuklardan birini kurtararak köpeği etkisiz hale getirdi.

"HEDEF HALİNE GETİRİLDİ"

Olayın şahidi olduğunu iddia eden kimseler "çocuklar köpekleri ondan korumaya çalışmış, doktor öldürdü" şeklinde ifadelerde bulundu.

Sonrasında doktor çeşitli sosyal medya hesapları tarafından hedef haline getirildi.

Çocukları köpek saldırısından kurtaran doktor hedef oldu

Hakkında "Denizli'de köpeği öldüren doktor", "Hesap soracağız", "cani", "katil" gibi tehdit ve hakaretlerde bulunulan doktordan açıklama geldi.

Çatak çarpıcı bilgiler vererek uğradığı sosyal linç sebebiyle üzüntüsünü dile getirdi.

Dr. Adem Çatak yaşananları sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

"Ben insanların sağlığı için çalışan ve birçok hastayı tedavi etmiş bir hekimim. Aynı zamanda evimde iki kedi ile birlikte birçok sokak kedisini besleyen bir hayvanseverim. Hakkımda oluşturulan bu haksız kamuoyu kalkışması nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim.

"OLAY ANI KAYITLI, KOLLUK KUVVETLERİNE TESLİM EDİLDİ"

Olay hakkında bilgi vermek istiyorum. 07.06.2026 tarihinde eşimle evimin bahçesinde otururken parktan gelen ve yardım isteyen çığlık sesleri ile irkildik. Baktığımda ise 3-4 ve 12-13 yaşlarında iki çocuk ve iki köpeğin bir arbede içinde olduğunu gördüm. Tasmasız bir köpek, tasması takılmış ve çocuklar tarafından gezdirilen bir köpekle kavga içindeydi. Görüntü olarak tasmasız köpeğin çocuklardan birinin bacağına yapıştığını ve çocuğun acı ile bağırdığını fark ettim.

Çocukları köpek saldırısından kurtaran doktor hedef oldu

İnsani bir refleksle, yardım etmek ve çocuğu kurtarmak için olay yerine gittim ve ortamdaki kanları görünce tereddütsüz müdahale ettim. Tüm bu olaylar aniden insan vicdanının vermiş olduğu refleks sonucu gelişmiştir.

Olay anı kayıtlıdır ve benim arayıp çağırdığım kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

"BİR ÇOCUĞUN TELAFİSİ İMKÂNSIZ ŞEKİLDE ZARAR GÖRMESİNE GÖZ YUMAMAZDIM"

Önemle belirtmek isterim ki insan hayatını kurtarmaya çalışan bir mesleğimiz var. 10 metre ilerde küçük çocukların bağırması ve çığlık atması kayıtsız kalabileceğim bir durum değildir.

Son zamanlarda birçok kez insanların köpek saldırısına maruz kalması hepimizin şahit olduğu bir konudur. Bu hayvanın kötülüğünden değil, tam olarak anlayamadığımız doğasından kaynaklanmaktadır.

Onu kontrol ederek bu gibi olayların hiç olmamasını yine insan sorumluluğu sağlamalıdır. Ancak olay geliştikten sonra olayın paniğiyle çok fazla seçenek kalmıyor. Netice itibarıyla istenmeyen şekilde sonuçlanmış olsa da orada bir çocuğun telafisi imkânsız şekilde zarar görmesine göz yumamazdım."

Haberle İlgili Daha Fazlası