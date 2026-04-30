Van'da sokak köpeği dehşeti! 5 yaşındaki Hamza öldü, Ayaz yaralandı
Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpekleri iki kuzene saldırdı. 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybederken, 10 yaşındaki Ayaz Özsoy yaralandı. Küçük çocuk gözyaşları içinde defnedildi.
Van'ın Saray Belediyesi sınırlarındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde dün sahipsiz köpeklerin saldırısında 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti, 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy ise yaralandı.
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Saldırıda hayatını kaybeden Özsoy'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne götürülen Özsoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Cenazeye çocuğun yakınları ile ilçe sakinleri katıldı.
"KAÇARKEN ÇAMURA DÜŞTÜM"
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özsoy, "Okuldan geliyordum. Köpekler yukarıdaydı. Beni gördüler, hemen koşup geldiler. Kaçarken çamura düştüm. Sonra beni tuttular. Babam geldi, beni kurtardı." diye konuştu.
"BİR İNSANIN CANI BU KADAR UCUZ MU?"
Baba Veysi Özsoy da evde bulunduğu sırada eşinin kendisine seslenerek köpeklerin çocuğuna saldırdığı haberini verdiğini söyledi.
Dışarı çıktığında oğlunu köpeklerin arasında gördüğünü ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:
"Hemen müdahale ettim. Köpeklerin arasına girerek çocuğumu kurtardım. Bu sırada ben de kolumdan yaralandım. Oğlumu hastaneye götürdüm. Hastanede olduğumuz sırada elim bir olay daha yaşandı. Yeğenim Hamza kayıptı. Güvenlik güçleriyle aramaya çıktık. Kısa süre sonra cansız bedenini bulduk. Sahipsiz köpekler sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Bir köpeğin canı yandığında tepki gösteriyorsunuz. Bu çocuk için de ses çıkarın."