Singapur’da bir pipeti yalayıp tekrar otomat makinesine koyduğu anları videoya çeken Fransız öğrenci Didier Gaspard Owen Maximilien, kamu düzenini bozma ve mala zarar verme suçlamalarıyla 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

12 Mart’ta bir Fransız öğrencinin kaydettiği görüntüler Singapur’u karıştırdı. Fransa’dan öğrenci vizesiyle gelen 18 yaşındaki Didier Gaspard Maximilien, bir içecek otomatından aldığı pipeti yalayıp yerine geri koyduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yerel basına yansıyan haberlere göre genç, videonun kamuoyunda rahatsızlık oluşturacağını bile bile paylaşım yaparken, görüntüler kısa süre içinde büyük tepki çekti.

Kısa süre içinde yetkilileri harekete geçiren olayın ardından Maximilien’e hakkında “kamu düzenini bozma” ve “mala zarar verme” suçlamaları yöneltildi. Genç, geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıktı.

Avukatının talebi üzerine, 2–25 Mayıs tarihleri arasında Filipinler’in Manila kentine staj için gitmesine izin verildi. Savcılık bu talebe itiraz etmezken, hâkim yurt dışında bulunduğu süre boyunca ulaşılabilir olması şartını koydu. Bir sonraki duruşma ise 29 Mayıs’a ertelendi.

YAKLAŞIK 500 PİPET DEĞİŞTİRİLDİ

Mahkeme kayıtlarına göre Maximilien, otomatı işleten iJooz şirketine zarar verme ihtimalini bilmesine rağmen bu davranışı gerçekleştirdi. Şirketin, olay sonrası makinedeki yaklaşık 500 pipeti değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Kefaletle serbest bırakılan Maximilien, kamu düzenini bozma suçundan üç aya kadar hapis ve para cezası, mala zarar verme suçundan ise iki yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası