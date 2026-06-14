New York Knicks, San Antonio Spurs'u serinin beşinci maçında 94-90 mağlup etti ve seride 4-1 öne geçerek 53 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 94-90 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

San Antonio Spurs'un evi Frost Bank Center'da oynanan serinin beşinci maçında seriyi 4-1'e getiren New York Knicks, 1970 ve 1973'ten sonra üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

Bu yıl NBA Kupası'nı da kazanan New York Knicks, lig tarihinde duble yapan ilk takım oldu.

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