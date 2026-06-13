26 Eylül 2022'de Baltık Denizi'nin derinliklerinde gerçekleşen ve Avrupa'nın enerji haritasını değiştiren Kuzey Akım sabotajının perde arkası yeni bir kitapla yeniden gündeme geldi.

Baltık Denizi’nin 80 metre derinliğinde, 26 Eylül 2022’de meydana gelen ve Rus doğal gazını Almanya’ya taşıyan 20 milyar dolarlık Nord Stream (Kuzey Akım) boru hattını işlevsiz bırakan asrın sabotajına dair gizem perdesi yeniden aralanıyor.

ABD basını, Wall Street Journal muhabiri Bojan Pancevski'nin "Kuzey Akım Komplosu" adlı kitabında yer alan ve sabotajın faillerine ilişkin yeni iddiaları gündeme taşıdı.

"SADECE BİR KİŞİ"

Soruşturma dosyalarına ve operasyonu planlayan Ukraynalı üst düzey subayların itiraflarına dayanan bilgilere göre, sabotaj timi "Andromeda" isimli kiralık bir yatla Baltık Denizi’ne açıldı. Ancak 11 Eylül günü dalış noktasına varıldığında, Baltık’ın dondurucu suları dev dalgalarla çalkalanıyor, fırtına mürettebata ecel terleri döktürüyordu.

Bir süre sonra itkin düşen erkek dalgıçlar operasyonu iptal etmek için oylama yaparken, aralarından minyon bir kadın ayağa kalktı.

ABD basını duyurdu: Kuzey Akım sabotajındaki kördüğümü Türk istihbaratı çözdü

1980'lerin ortasında Kiev’de doğan, gençliğinde modellik yapan ancak daha sonra profesyonel bir derin deniz dalış eğitmenine dönüşen kadın, timin tek sivil kadın üyesiydi. "Aşağısı her zamanki gibi eğlenceli olacak" dedi ve patlayıcıları yerleştirmek için tek başına dalmayı teklif etti.

ABD basını duyurdu: Kuzey Akım sabotajındaki kördüğümü Türk istihbaratı çözdü

Diğer erkek dalgıçlar da yeniden harekete geçerek boru hatlarına tam sekiz bomba yerleştirmeyi başardı. Bombalar, yerleştirildikten 15 gün sonra büyük bir gürültüyle patladı.

ABD basını duyurdu: Kuzey Akım sabotajındaki kördüğümü Türk istihbaratı çözdü

ZELENSKİY’DEN GİZLENEN GİZLİ OPERASYON

Kitaptaki bir diğer sarsıcı iddia ise operasyonun siyasi ayağına yönelik. Sabotajın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den tamamen gizlendiği ileri sürüldü. Planın, Berlin’in Kiev’e silah yardımı konusunda çekimser kaldığı savaşın ilk aylarında, dönemin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı General Valeriy Zaluzhniy’nin onayıyla hayata geçirildiği iddia edildi.

Zelenskiy ve şu an diplomatik görevde olan Zaluzhniy iddiaları reddetse de, Alman federal savcıları tüm tim hakkında gizli tutuklama kararı çıkardı.

Sabotajın ardından sivil hayatlarına, mühendislik ve bilişim işlerine dönen diğer sivil dalgıçların aksine, öne atılan o gizemli kadın dalgıcın ise şu an Ukrayna askeri istihbarat birimlerine resmi olarak katıldığı da iddialar arasında yer aldı.

ALMANLARIN ÇÖZEMEDİĞİ DÜĞÜMÜ TÜRK İSTİHBARATI ÇÖZDÜ

Ukraynalı komandoların Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan TürkAkım (TurkStream) hattına da Romanya’dan kiraladıkları bir yelkenliyle iki kez sabotaj girişiminde bulunduğu ancak bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı ortaya çıktı.

ABD basını duyurdu: Kuzey Akım sabotajındaki kördüğümü Türk istihbaratı çözdü

ABD basınına göre sabotajın ardından İtalya’da yakalanan ve "Kaptan" lakabıyla bilinen Ukraynalı tim komutanı Almanya’ya iade edilmiş, ancak Alman makamları bu kişinin gerçek kimliğini uzun süre tespit edememişti. Alman istihbaratının, Ukrayna vatandaşlarının en yoğun seyahat ettiği ülke olan Türkiye’den yardım istemesi üzerine harekete geçen Türk emniyet birimleri, derinlemesine biyometrik ve arşiv incelemeleri yaptı. Türk kolluk kuvvetlerinin nokta atışı tespiti sayesinde şüphelinin gerçek kimliğinin Serhii Kuznietsov olduğu kesin olarak belirlendi. Önümüzdeki haftalarda Hamburg'da hakim karşısına çıkacak olan Kuznietsov’un davası, Berlin-Kiev hattındaki diplomatik ilişkileri germeye aday görünüyor.

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