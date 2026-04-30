ABD basınından Wall Street Journal'ın haberine göre ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş krizi sebebiyle uluslararası bir koalisyon kurarak gemi trafiğini yeniden başlatmayı hedefliyor.

ABD'DEN ULUSLARARASI KOALİSYON KURMA ÇAĞRISI

Trump'ın Hürmüz Boğazı’nı abluka altına almasının ardından, Washington'un diğer ülkelere gemilerin güvenli geçişini sağlamak için yeni bir uluslararası koalisyon oluşturmak amacıyla çağrıda bulunduğu iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın büyükelçiliklere gönderdiği iç yazışmada, kurulması planlanan koalisyonun “Denizcilik Özgürlüğü Yapısı” olarak adlandırıldığı belirtildi. Bu yapının bilgi paylaşımı, diplomatik koordinasyon ve yaptırımların uygulanmasında rol üstleneceği ifade edildi.

Yazışmada, ülkelerin katılımının seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis edeceği ve küresel ekonomiyi koruyacağı vurgulandı. Haberde ayrıca ABD diplomatlarından, muhatap ülkelere “diplomatik ve/veya askeri ortaklık” teklifinde bulunmaları istendiği aktarıldı.

TRUMP'IN EN BÜYÜK KOZU

Koalisyonun, ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD Merkez Komutanlığı tarafından birlikte yürütülmesi planlanıyor. Bunun yanında, İngiltere ve Fransa öncülüğündeki mevcut deniz güvenliği girişimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağı da kaydedildi.

Üst düzey bir ABD yetkilisi, söz konusu girişimin Başkan Donald Trump’ın 'masadaki en kritik kozlarından' biri olduğunu vurguladı.

İRAN’DAKİ ABLUKA DEVAM EDİYOR: 42 GEMİ GERİ DÖNDÜ

Öte yandan ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası bölgedeki gerilimi günden güne tırmandırıyor. Trump’ın haftalar önce boğazın “tamamen açık ve ticarete uygun” olduğunu duyurmasına rağmen, gemi geçişleri hâlâ ciddi biçimde aksıyor. İran’ın, Tahran’ın izni olmadan ilerleyen tankerlere yönelik saldırı ve mayınlama hamleleri ile ABD’nin İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere uyguladığı abluka, bölgeyi fiilen bir çatışma hattı haline getirmiş durumda.

Bununla birlikte, ABD Merkez Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD kuvvetlerinin yakın zamanda "ablukayı ihlal etmeye çalışan" 42. ticari geminin rotasını değiştirmek zorunda kaldığını ve toplam 69 milyon varil petrol taşıyan 41 petrol tankerinin İran limanlarına erişemediğini belirtti.

Cooper, "Şu anda İran rejiminin satamadığı 69 milyon varil petrol taşıyan 41 tanker var. Bu da İran yönetiminin mali olarak fayda sağlayamayacağı tahmini 6 milyar dolardan fazla bir miktar anlamına geliyor," dedi.

