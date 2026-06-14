Küresel gül yağı ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Isparta'da hasat sezonu sürüyor. Oldukça zahmetli bir sürecin ardından ortalama 4 ton gülden yalnızca 1 kilogram gül yağı elde edilebiliyor. Dünya piyasalarında büyük ilgi gören bu değerli yağın kilogram fiyatı ise bu yıl 12 bin euroyu (yaklaşık 650 bin TL) buluyor. Öte yandan 13 bin ton rekolte bekleyen üreticiler, 80 TL olarak açıklanan gül çiçeği taban fiyatının 130 TL'ye güncellenmesini talep ediyor.

Dünyanın en kaliteli yağlık gül üretim merkezlerinden biri olan Isparta'da gül hasadı sürüyor. Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan kentte, sabahın erken saatlerinde toplanan güller aynı gün içerisinde fabrikalara ulaştırılarak işleniyor.

Oldukça hassas bir ürün olan yağlık güller, bekletilmeden işleme alınırken, gül yağının elde edilme süreci ise büyük emek gerektiriyor. Hava şartlarına bağlı olarak ortalama 3 ila 4 ton gül çiçeğinden yalnızca 1 kilogram gül yağı elde edilebiliyor. Nemli ve yağışlı dönemlerde bu miktar azalırken, kurak dönemlerde daha fazla gül işlenmesi gerekebiliyor.

4 tondan sadece 1 kilo çıkıyor: Fiyatı ise bir araba parası!

"BU YIL YAĞIŞLARIN BOL OLMASI NEDENİYLE VERİM İYİ"

Gül üreticisi Mükerrem Çetin Kaya, "Bu yıl hasat iyi geçti. Kilosu 35 liradan toplatma ücreti var ve ben bahçemde 6 işçi çalıştırıyorum. Sabah saat 05.00'te başlayan hasat mesaisi saat 11.00'de sona eriyor. Toplanan güller öğle saatlerine kadar teslim ediliyor. Ardından ertesi günün hasadı için hazırlıklara başlanıyor. 1986 yılından bu yana gül yetiştiriciliği yapıyorum. Gül yağı, kozmetik sanayisinin yanı sıra reçel ve lokum gibi gıda ürünlerinin üretiminde de kullanılıyor. Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle verim iyi. Şubat ayında budama ile başlayan süreç, ilaçlama çalışmalarıyla devam ediyor. Hasat sezonu yaklaşık bir ay sürüyor. Sezonun ardından yeniden ilaçlama ve bakım çalışmaları yapılıyor." dedi.

"BU YIL 13 BİN TONLUK REKOLTE BEKLİYORUZ"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, gül sezonunun her yıl 1 Mayıs'ta başladığını belirterek, hava şartları ve rakıma bağlı olarak hasadın 20 Haziran'a kadar devam ettiğini söyledi. Sezonun yaklaşık 45-50 gün sürdüğünü ifade eden Selçuk, bu yıl yaklaşık 13 bin tonluk rekolte beklendiğini kaydetti. Geçen yıl yaşanan don olayının üretimi olumsuz etkilediğini belirten Selçuk, "Geçen yıl don hadisesi nedeniyle yüzde 30-40 oranında zarar görmüştük. Bu yıl ise yaklaşık 13 bin tonluk bir rekolte öngörüyoruz. Kazasız, belasız ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

4 tondan sadece 1 kilo çıkıyor: Fiyatı ise bir araba parası!

Güllerin günün ilk ışıklarıyla birlikte toplandığını belirten Selçuk, fabrikalarda işlenerek gül yağı, gül suyu, konkret ve çeşitli ürünlere dönüştürüldüğünü ifade etti. Isparta'da gülün yalnızca tarımsal bir ürün olmadığını vurgulayan Selçuk, gül reçelinden sabununa, losyonundan kozmetik ürünlerine kadar birçok alanda değerlendirildiğini söyledi.

"TABAN FİYATIN 130 LİRA OLMASINI TALEP EDİYORUZ"

Gülün son derece hassas bir ürün olduğunu ve aynı gün içerisinde işlenmesi gerektiğini belirten Selçuk, hava ve yağış durumuna göre 1 kilogram gül yağının ortalama 4 ton gülden elde edildiğini söyledi. Üretim maliyetlerinin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Selçuk, "Geçen yıl kilogram fiyatı için 110 lira bandında bir açıklama yapılmıştı. Bu yıl ise taban fiyatın 80 lira olarak belirlendiği açıklandı. Bu rakamın düşük olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Isparta Ziraat Odası Başkanı olarak taban fiyatın 130 lira olması gerektiğini bir kez daha dile getirmek istiyorum." diye konuştu.

4 tondan sadece 1 kilo çıkıyor: Fiyatı ise bir araba parası!

Sezonun yaklaşık bir hafta ila on gün içerisinde tamamlanacağını belirten Selçuk, üretilen gül ve gül ürünlerinin dünya piyasalarında yer alarak hem katma değer oluşturduğunu hem de Isparta ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydetti.

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4 TON GÜLDEN 1 KİLO YAĞ ÇIKIYOR

Gül yağı üretiminde iklim şartlarının büyük önem taşıdığını ifade eden Selçuk, normal şartlarda 1 kilogram gül yağının yaklaşık 4 ton gülden elde edildiğini söyledi. Nemli ve yağışlı havalarda bu miktarın 3 ton 250 kilograma kadar düşebildiğini, kurak dönemlerde ise 4,5 tona kadar çıkabildiğini belirten Selçuk, bunun maliyet ve işçilik açısından önemli farklılıklar oluşturduğunu dile getirdi.

4 tondan sadece 1 kilo çıkıyor: Fiyatı ise bir araba parası!

KİLOSU 12 BİN EURO

Gül yağının kilogram fiyatının bu yıl yaklaşık 12 bin euro seviyesinde olduğunu aktaran Selçuk, "Bu rakam güncel kurla yaklaşık 600 ila 650 bin lira arasında değişiyor. Fabrikalarda işlenerek küçük parfüm şişelerine dönüştürüldüğünde ise markasına göre 5 bin, 10 bin ya da 20 bin lira gibi fiyatlarla satışa sunulabiliyor." dedi.

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Katma değerin artırılması gerektiğini vurgulayan Selçuk, "İnşallah ilerleyen dönemde kendi fabrikalarımızı ve AR-GE merkezlerimizi kurar, kendi parfümlerimizi üretiriz. Böylece gülün sağladığı ekonomik değerden çok daha fazla pay alabiliriz." ifadelerini kullandı.

4 tondan sadece 1 kilo çıkıyor: Fiyatı ise bir araba parası!

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