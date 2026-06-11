Nisan ayında ilk hasada kilosu 22 TL’den başlayan soğanın fiyatı 30 TL’ye yükseldi. Geçen yıl kuraklıktan dolayı iyi verim alamadığını belirten çiftçi bu yıl verimin iyi göründüğünü ifade etti. Soğanı toplayan işçiler ise günlük bin TL yevmiye alıyor.

Hatay'ın Amik Ovası'nda soğan hasadı nisan ayı itibariyle başladı. Nisan ayında ilk hasatta tarlada kilosu 22 TL olan soğanın fiyatı yükseldi. Soğanın güncel fiyatı 30 TL'yi buldu.

AĞUSTOSA KADAR SÜRECEK

Geçen yıl kuraklık nedeniyle verim düşük kalırken bu yılki yağışlarla birlikte verimin artmasıyla dönüm başı 5 ton soğan toplanmaya başlandı. Mart ayında ekimi yapılan soğanın hasadı Ağustos ayına kadar sürecek.

Hasadı uçuşta! Fiyatı 10 günde 18 TL’den 30 TL’ye çıktı, soğan üreticisi memnun, ağustosa kadar sürecek

İŞÇİLERİN YEVMİYESİ GÜNLÜK BİN TL

Kırıkhan ilçesi Kürtnasır Mahallesi'ndeki 40 dönümlük tarlada, yaklaşık 150 mevsimlik işçiyle hasat sürüyor. Mevsimlik işçiler, soğan toplayarak bin TL yevmiye alıyor.

Hasadı uçuşta! Fiyatı 10 günde 18 TL’den 30 TL’ye çıktı, soğan üreticisi memnun, ağustosa kadar sürecek

"SOĞAN UÇUŞA GEÇTİ"

İşçibaşı Sinan Çiftçi, soğanın fiyatının son günlerde arttığını belirterek şöyle konuştu:

Hasat güzel ve iyi gidiyor. Soğan tarlasında 150 işçiyle çalışıyoruz. İşçilerin yevmiyesi günlük bin TL. Soğanların fiyatları 10 gün önce 18 TL iken şimdi ise fiyatlar 30 TL'yi buldu. Çiftçinin yüzü bu yıl güldü ve soğan son fiyatlardan sonra uçuşa geçti. İşçi yevmiyesi ise az ve kurtarmıyor. Çocuklarla birlikte soğan tarlasına geliyoruz. Hava şartları zorluyor. Geçen sene kulaklık olduğu için verim iyi değildi. Bu yılki yağışlarla birlikte verim çok iyi oldu.

Hasadı uçuşta! Fiyatı 10 günde 18 TL’den 30 TL’ye çıktı, soğan üreticisi memnun, ağustosa kadar sürecek

“BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE ÜÇE AYIRIYORUZ”

İşçi Ramazan Çoban ise şunları söyledi:

Biz burada soğan toplama işleri yapıyoruz. Soğanda hasat bu yıl iyi gidiyor ve bu yıl soğan iyi para ediyor. Soğanları toplarken büyüklüklerine göre üçe ayırıyoruz. Ayrıldıktan sonra 3 çeşit sandığa koyuyoruz. Burada 2,5 ay çalıştıktan sonra Amasya'ya gideceğiz. Burada hava çok sıcak oluyor. Çocuklarımızla birlikte geliyoruz ve yevmiye yetmiyor. Burada toplam 150 işçi var. Geçen yıl kuraklıktan dolayı iyi değildi ama bu yıl verim iyi gidiyor.

Hasadı uçuşta! Fiyatı 10 günde 18 TL’den 30 TL’ye çıktı, soğan üreticisi memnun, ağustosa kadar sürecek

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