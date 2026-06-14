2026 FIFA Dünya Kupası'na 24 yıl sonra dönen A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk karşılaşmasında istediği sonucu alamadı. D Grubu'nun açılış mücadelesinde Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, gözünü şimdi ikinci grup maçına çevirdi. Futbolseverler ise "Türkiye'nin diğer maçı ne zaman, bir sonraki milli maç hangi gün oynanacak?" sorularına cevap arıyor.

Dünya Kupası'nda grup aşamasında her takım üç karşılaşma oynarken, Türkiye için artık kalan iki mücadele büyük önem taşıyor. Millilerimizin ABD ve Paraguay karşısında alacağı sonuç, son 32 turu hedefi açısından belirleyici olacak. Peki, Türkiye'nin diğer maçı ne zaman, bir sonraki milli maç hangi gün oynanacak?

Türkiyenin diğer maçı ne zaman, bir sonraki milli maç hangi gün oynanacak? 2026 Dünya Kupası maç takvimi

TÜRKİYE'NİN DİĞER MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin diğer maçı 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşma Türkiye saati ile 06.00'da başlayacak. Mücadeleye ABD'nin San Francisco kentindeki San Francisco Bay Area Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiyenin diğer maçı ne zaman, bir sonraki milli maç hangi gün oynanacak? 2026 Dünya Kupası maç takvimi

BİR SONRAKİ MİLLİ MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bir sonraki Milli maç 20 Haziran Cumartesi sabahı Paraguay ile oynanacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım mücadelede ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Grup aşamasındaki son karşılaşma ise 26 Haziran'da ABD karşısında oynanacak.

Türkiyenin diğer maçı ne zaman, bir sonraki milli maç hangi gün oynanacak? 2026 Dünya Kupası maç takvimi

TÜRKİYE-AVUSTRALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nın ilk haftasında Avustralya ile karşılaştı. Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan mücadeleyi Avustralya 2-0 kazandı.

Rakip takımın golleri ilk yarıda Nestory Irankunda ve ikinci yarıda Connor Metcalfe'den geldi. Millilerimiz ise yakaladığı fırsatları değerlendiremezken Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladık.

Sonucun ardından Avustralya üç puana yükselirken Türkiye ilk hafta sonunda puanla tanışamadı. Şimdi ise gözler bir sonraki Milli maçımız Paraguay karşılaşmasına çevrildi.

Türkiyenin diğer maçı ne zaman, bir sonraki milli maç hangi gün oynanacak? 2026 Dünya Kupası maç takvimi

DÜNYA KUPASI D GRUBU PUAN DURUMU

İlk hafta maçlarının ardından D Grubu'nda liderlik koltuğuna ABD oturdu. Paraguay'ı 4-1 mağlup eden ABD, averaj avantajıyla zirvede yer aldı.

Avustralya da Türkiye karşısındaki galibiyet sayesinde ikinci sıraya yükseldi. Türkiye ve Paraguay ise henüz puan alamadı.

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