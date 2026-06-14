2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de grup aşamasının oynanış formatı oldu. Bu sabah A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından "Dünya Kupası grup maçları tek maç mı, rövanş olacak mı?" sorusu gündeme geldi. İşte Dünya Kupası grup maçları ve format detayları...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda bu yıl ilk kez 48 takım mücadele ediyor. Genişletilen yeni formatla birlikte hem grup yapısı hem de eleme sistemi önceki turnuvalara göre farklılık gösteriyor. Peki, Dünya Kupası grup maçları tek maç mı, rövanş olacak mı?

Dünya Kupası grup maçları tek maç mı, rövanş olacak mı? Türkiye-Avusturalya maç sonucu ile gündeme geldi

DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI TEK MAÇ MI, RÖVANŞ OLACAK MI?

Dünya Kupası grup aşamasında takımlar rakipleriyle yalnızca bir kez karşılaşacak. Grup etabında rövanş sistemi uygulanmayacak.

Her takım grubundaki diğer üç rakibiyle birer maç yapıyor ve toplamda üç karşılaşmaya çıkıyor. Bu nedenle alınan her sonuç son derece kritik.

A Milli Takım da D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile yalnızca birer kez karşılaşacak.

Dünya Kupası grup maçları tek maç mı, rövanş olacak mı? Türkiye-Avusturalya maç sonucu ile gündeme geldi

TÜRKİYE'NİN D GRUBU'NDA SON DURUM

D Grubu'nda ilk hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan tablosunda ABD ve Avustralya avantajlı konuma geçti.

ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna otururken Avustralya da Türkiye karşısında aldığı galibiyetle üç puana ulaştı.

İlk maçlar sonrasında oluşan sıralamaysa şu şekilde:

ABD - 3 puan

Avustralya - 3 puan

Türkiye - 0 puan

Paraguay - 0 puan

Millilerimizin iki maçı daha bulunması nedeniyle gruptaki dengeler ise tamamen değişebilir.

Dünya Kupası grup maçları tek maç mı, rövanş olacak mı? Türkiye-Avusturalya maç sonucu ile gündeme geldi

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlı ekip grup aşamasında iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Türkiye, ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Son grup mücadelesinde ise ev sahibi ABD'nin rakibi olacak.

Bir sonraki Milli maçlar:

20 Haziran 2026 - Türkiye - Paraguay

26 Haziran 2026 - Türkiye - ABD

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