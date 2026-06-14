İngiltere, Manş Denizi'nden geçmeye çalışan Rusya bağlantılı bir petrol tankerine müdahale etti. Başbakan Keir Starmer, operasyonun Moskova'nın yaptırımları aşmak için kullandığı "gizli filoya" vurulan yeni bir darbe olduğunu açıkladı.

İngiliz Silahlı Kuvvetleri, pazar sabahı erken saatlerde Manş Denizi’nde düzenlediği tarihi bir operasyonla Rusya’ya ait yaptırım listesindeki dev petrol tankerini durdurarak alıkoydu.

MANŞ DENİZİ’NDE 6 SAATLİK ŞAFAK OPERASYONU

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın doğrudan talimatıyla pazar günü gün ağarmadan başlatılan ve tam 6 saat süren operasyonda, Kraliyet Deniz Komandoları ve özel eğitimli kolluk kuvvetleri yaptırım altındaki "Smyrtos" adlı petrol tankerine helikopterlerle iniş yaparak geminin kontrolünü ele geçirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, operasyona Deniz Hava Grubu'na ait Chinook, Merlin Mk4 ve Wildcat helikopterleri ile Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait bir P-8 deniz karakol uçağının havadan destek verdiğini açıkladı.

Denizde ise HMS Sutherland ve HMS Ledbury savaş gemileri operasyonu abluka altında yürüttü. Soruşturma kapsamında el konulan Kamerun bayraklı "Smyrtos" tankeri, güvenlik ve çevre incelemeleri için İngiltere’nin güney kıyılarındaki güvenli bir demirleme alanına çekilerek izlemeye alındı.

Manş Denizi'nde Rus tankerine operasyon! İngiliz komandolar gemiye çıktı

BAŞBAKAN STARMER: "PUTİN’İN FİNANSÖRLERİNE DARBE İNDİRDİK, SAKLANAMAYACAKLAR"

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından resmi bir açıklama yapan Başbakan Keir Starmer, "Bu başarılı operasyon, Rusya'ya bir darbe daha indirdi ve Putin'in Ukrayna'daki savaşını besleyenlere, onların saklanmasına izin vermeyeceğimizi hatırlattı. Ülkemizi yılın 365 günü, 24 saat güvende tutan silahlı kuvvetlerimize ve kolluk kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum."

Savunma Bakanı Dan Jarvis de operasyonu yöneten personelin cesaretini överek, "Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı finanse etmek için gölge filosuna güveniyor ve bizim bu stratejik engelleme operasyonumuz, Putin'in yasadışı savaşına vurulmuş doğrudan bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Manş Denizi'nde Rus tankerine operasyon! İngiliz komandolar gemiye çıktı

FRANSA İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ: GÖLGE FİLOYA ÇEMBER DARALIYOR

Londra’dan yapılan açıklamada, müttefik ülkelerle yapılan istihbarat paylaşımları doğrultusunda, özellikle Fransa ile çok yakın bir işbirliği içinde yürütüldüğüne değinildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fransız ordusunun İngiltere’nin aktif desteğiyle gölge filonun bir parçası olan bir başka tankere müdahale ettiğini duyurmuştu.

700 GEMİLİK "GÖLGE FİLO" KREMLİN’İN CAN DAMARI

Rusya, G7 ve Avrupa Birliği’nin petrol ticaretine getirdiği tavan fiyat ve lojistik yaptırımlarından kaçabilmek için mülkiyet yapısı gizli tutulan, paravan şirketler üzerinden yönetilen ve genellikle sigortasız ya da sahte belgeli 700’den fazla tankerden oluşan devasa bir "gölge filo" işletiyor. Kremlin’in yaptırım uygulanan petrolünün %75’ini taşıyan bu illegal ağ, Moskova için hayati bir ekonomik can simidi niteliğinde.

Bugüne kadar bu filoya ait 500'den fazla gemiyi kara listeye alan İngiliz hükümeti, söz konusu gemilerin kendi limanlarına girmesini yasaklarken, İngiliz sigorta, finans ve denizcilik aracılık firmalarının da tankerlere hizmet vermesini tamamen yasa dışı ilan etmişti.

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