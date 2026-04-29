MURAT ÖZTEKİN- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 7 Mayıs’ta klasik ve modern eserleri buluşturan özgün bir programla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Şef František Macek yönetimindeki BİFO’nun genç kuşak piyanistlerimizden Salih Can Gevrek’e eşlik edeceği gece, müzikte Alman romantizminin önde gelen eserlerinden Carl Maria von Weber’in “Freischütz Uvertürü” ile başlayacak.

Ardından Çaykovski’nin “Romeo ve Jülyet Uvertürü” ile devam edecek. Konserin sonunda ise Alexey Shor’un “From My Bookshelf” adlı eserinin Mikhail Pletnev imzalı konser versiyonu seslendirilecek.

Edebiyatın ve müziğin kesişim noktalarından ilham alan konser, Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumunda yapılacak.

