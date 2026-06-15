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Tunceli'nin zengin yaban hayatına ev sahipliği yapan Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir grubun yanına yaklaşan ayı, ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Ayının geldiğini fark edince güvenlik amacıyla masadan uzaklaşan vatandaşların geride bıraktığı yiyeceklerle davetsiz misafirin afiyetle karnını doyurduğu o anlar, Dilan Cömert isimli vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Karnını doyuran ayı bir süre sonra gözden kayboldu.

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