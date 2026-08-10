Orta Koridor için kritik seçim! Kazakistan ağustos sonunda sandığa gidecek

Türkiye'nin bölgedeki en büyük ticari ortaklarından Kazakistan'daki istikrar, Orta Koridor'un geleceğini ve Türk iş dünyasının yatırımlarını doğrudan etkileyecek. Sandık sonucu, ulaştırmadan enerjiye birçok alanda yeni kapılar açabilir.

Kazakistan'da 23 Ağustos'ta yapılacak Kurultay seçimleri için geri sayım sürerken, seçimler yalnızca Astana'nın iç siyasi dengelerini değil, Türkiye'nin de yakından takip ettiği Orta Koridor, enerji, ticaret ve Türk dünyasındaki iş birliğinin geleceğini de etkileyecek. Türkiye açısından Astana'daki siyasi ve ekonomik istikrar, Orta Koridor'un geleceğinden enerji güvenliğine, Türk Devletleri Teşkilatı kapsamındaki iş birliğinden karşılıklı yatırımlara kadar geniş bir alanı doğrudan ilgilendiriyor. Kazakistan, Çin ile Avrupa arasındaki ticarette giderek daha fazla önem kazanan Hazar geçişli Orta Koridor'un en kritik halkalarından biri konumunda bulunuyor. Türkiye ise bu hattın Avrupa'ya açılan önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Astana'nın altyapı yatırımları, lojistik politikaları ve dış ticaret yaklaşımı Ankara açısından yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir önem taşıyor.

Bu arada, 7 siyasi partinin yarışacağı seçimlerde partilerin dışında "Herkese Karşı" seçeneğinin de oy pusulasında yer alacak olması dikkat çekiyor.





Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor ticaretin güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak. Türkiye ve Kafkasya'yı da küresel lojistiğin merkezine taşıyacak.

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