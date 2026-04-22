“İstanbul’un Gözü” Ara Güler’in Cannes Film Festivali’nde çektiği karelerden oluşan “Cannes!” sergisi, Ara Güler Müzesi’nde ziyarete açıldı. 1950’ler ve 60’ların sinema atmosferini yansıtan sergi, 11 Ekim’e kadar sanatseverlerle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN- “İstanbul’un Gözü” olarak anılan ve 2018’de hayatını kaybeden fotoğrafçı Ara Güler’in bir zamanlar Fransa’daki Cannes Film Festivali’nde çekmiş olduğu karelerden seçilen eserleri, sanatseverlerle buluşuyor.

“Cannes!” başlıklı sergi, İstanbul’daki Ara Güler Müzesi’nde kapılarını açtı. Ara Güler arşivinden ilk defa gün ışığına çıkan fotoğrafların yer aldığı sergi, sinemanın en yenilikçi yıllarına odaklanıyor.

1950’li yılların sonu ve 1960’lı yıllar, sinema tarihi için olduğu kadar Cannes açısından da belirleyici bir devri temsil ediyor.

Ara Güler’in Cannes kareleri: İlk defa görülecek fotoğraflar

Cannes, bu yıllarda filmler kadar sinemacıların, oyuncuların ve onların etrafında oluşan kültürel atmosferin de merkezinde yer alıyor. Sergilenecek fotoğraflar da bu atmosferi yansıtıyor. Kırmızı halının yanı sıra festivalin gündelik akışı ve sürpriz karşılaşmalar da kareler sayesinde görünür hâle geliyor.

Sergi, 11 Ekim tarihine kadar Ara Güler Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası