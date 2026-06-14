Raporda, özellikle merkez bankalarının sürdürdüğü rezerv alımları ve küresel belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiği vurgulandı. Analistler, mevcut piyasa fiyatlarının bu uzun vadeli beklentileri henüz tam anlamıyla yansıtmadığını belirtti.

Küresel yatırım bankası JP Morgan, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son emtia raporunda dikkat çekici bir öngörüde bulundu. Kurum, ons altının 2026 yılının son çeyreğinde ortalama 6 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini, 2027 sonunda ise 6 bin 300 doları görebileceğini tahmin etti.

Resmi veriler 2026'nın ilk çeyreğinde merkez bankalarının 16 ton net altın alımı yaptığını gösterse de JP Morgan, gerçek talebin çok daha yüksek olduğunu savunuyor. Dünya Altın Konseyi verileri, tezgâh üstü piyasa işlemleri ve İsviçre rafineri akışlarını dikkate alan kurum, ilk çeyrekteki toplam kurumsal talebin yaklaşık 244 tona ulaştığını hesapladı. Bu rakam, bir önceki çeyrekte kaydedilen 208 tonluk seviyenin de üzerinde bulunuyor.

JP Morgan’a göre altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisinin en önemli dayanaklarından biri, merkez bankalarının artan talebi. Son yıllarda birçok ülke, rezervlerini çeşitlendirmek ve dolara bağımlılığı azaltmak amacıyla altın alımlarını hızlandırdı.

Bunun yalnızca Çin ile sınırlı kalmayacağına işaret eden JP Morgan, gelişmekte olan ülkelerin de rezervlerinde altının payını artırmaya devam etmesinin küresel talebi canlı tutacağını öngörüyor.

Raporda özellikle Çin Merkez Bankası'nın altın rezervlerini artırma stratejisine dikkat çekildi. Analistlere göre Çin öncülüğünde devam eden rezerv alımları, uzun vadede altın fiyatları üzerinde güçlü bir destek unsuru oluşturuyor.

JP Morgan analistleri, yatırımcıların kısa vadede daha temkinli hareket ettiğini ancak güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Kuruma göre yüksek enflasyon riski, tüketicilerin alım gücündeki zayıflama, ABD'de artan mali baskılar ve küresel jeopolitik ayrışma altını destekleyen başlıca unsurlar olmaya devam ediyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE YÖN ARAYIŞI

Yılın ilk bölümünde güçlü bir yükseliş sergileyen spot altın, mart ayından sonra daha dar bir fiyat aralığında hareket etmeye başladı. Son dönemde 4 bin 170 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, yıl içindeki düşük bölgelerden birini test etti.

Buna rağmen JP Morgan, yaşanan geri çekilmenin ana yükseliş trendini bozmadığı görüşünde. Kurumun Temel ve Kıymetli Metaller Başkanı Greg Shearer, yatırımcı heyecanının şu aşamada sınırlı olduğunu ve fiyatların teknik açıdan sıkışık bir bantta hareket ettiğini ifade etti.

Analistlere göre altının 4 bin 340 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalması olumlu bir sinyal olarak değerlendirilirken, 4 bin 730 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın altında bulunması yukarı yönlü hareketin henüz güç kazanamadığını gösteriyor.