Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nin bahçesinde bir kişinin alkol aldığı görüldü. İçki şişesini türbe bahçesine atan adam, ziyaretçilerin ve çevre sakinlerinin tepkisi üzerine bölgeden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye dışarıdan geldiği tahmin edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elindeki siyah poşetle türbe bahçesine girdi.

Alanda bir süre oturan şahıs, poşetten çıkardığı alkollü içeceği tüketmeye başladı. Şüpheli, içkisini bitirdikten sonra boş şişeyi türbenin bahçesine attı.

Tarihi mekanda alkol tartışması! İçki şişesini Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nin bahçesine attı

ZİYARETÇİLER MÜDAHALE ETTİ

Çevre sakinleri ve Akşemseddin Hazretlerinin türbesini ziyarete gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Uyarılar üzerine vatandaşlar ile şüpheli şahıs arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Gerginliğin ardından bir vatandaşın müdahalesiyle alkollü şahıs türbe bahçesinden dışarı çıkartılarak bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar bir ziyaretçi tarafından kayıt altına alındı.

Akşemseddin Hazretleri Türbesi

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