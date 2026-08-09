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Yabancının gidişi lüks konutu vurdu! Satışlar beklemeye geçti

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Yabancının gidişi lüks konutu vurdu! Satışlar beklemeye geçti

Yabancı yatırımcının Türkiye konut piyasasındaki ağırlığının azalması, en çok 30 milyon TL ve üzerindeki lüks konut segmentini vurdu.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Bir dönem özellikle İstanbul, Bodrum ve Antalya’da yabancı alıcıların yoğun ilgi gösterdiği ultra lüks projelerde satışlar belirgin şekilde yavaşladı. TÜİK verilerine göre yabancılara yapılan konut satışları yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 gerileyerek 9 bin 83 adede düştü. Toplam satışlar içindeki payın yüzde 1,6 seviyesine kadar gerilemesiyle birlikte, yüksek fiyatlı konut stokunun eritilmesi de zorlaştı. Sektör temsilcileri, yerli alıcının alım gücünün 30 milyon TL ve üzerindeki konutlara yetmemesi nedeniyle üst segmentte bekleme süresinin uzadığına dikkat çekiyor.

Yabancının gidişi lüks konutu vurdu! Satışlar beklemeye geçti
Başlık ResmiYabancının gidişi lüks konutu vurdu! Satışlar beklemeye geçti

30 MİLYON TL VE ÜSTÜ SATIŞ AZALDI

Gayrimenkul uzmanları, son yıllarda lüks konut piyasasının önemli ölçüde yabancı talebiyle beslendiğini belirterek, bu talebin zayıflamasının özellikle premium projelerde satış hızını ciddi şekilde düşürdüğünü ifade ediyor. Uzmanlara göre yerli yatırımcı daha çok orta ve üst-orta gelir grubuna hitap eden konutlara yönelirken, 30 milyon TL’nin üzerindeki konutlarda alıcı kitlesinin daralması, geliştiricileri yeni kampanyalar ve farklı pazarlara açılma arayışına yöneltiyor. Sektörde, yabancı talebinin yeniden canlanmaması hâlinde lüks konut segmentindeki durağanlığın önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

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YENİ PROJELERDE EVLER KÜÇÜLÜYOR

Artan arsa, inşaat ve finansman maliyetleri müteahhitleri aynı alana daha fazla sığdırabilecekleri 1+1 ve 2+1 gibi küçük daireler üretmeye iterken, Türk aile yapısının geniş konut ihtiyacı piyasada büyük bir “3+1” boşluğuna neden oluyor. Çocuklu aileler, sirkülasyonun yoğun olduğu yatırım odaklı küçük daireler yerine; komşuluk kültürünün yaşatıldığı, güvenli ve uzun yıllar oturabilecekleri geniş evleri köşe bucak arıyor. Gayrimenkul uzmanları, sektördeki küçülme trendine rağmen piyasada en hızlı alıcı bulan ve değerini sürekli katlayan konut tipinin hâlâ 3+1’ler olduğuna dikkat çekerken, projelerinde bu geniş dairelere yer veren şanslı firmaların satışlarda rakiplerinden açık ara öne çıktığını vurguluyor.

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