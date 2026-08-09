Birinci tercih Djalo! Beşiktaş'ın hocası Italiano, 18 milyon avroluk transferi kulübeye çekti

İtalyan teknik adam oyun planına daha uygun olduğu için stoperde Djalo’yu tercih ediyor. Portekizli oyuncunun topla olan ilişkisi bu tercihinin arkasındaki en önemli etken.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano’nun sezon başından bu yana stoperde Emmanuel Agbadou’nun yerine Tiago Djalo’yu tercih ediyor.

ATLETİZMİ YÜKSEK

Sergen Yalçın’ın isteğiyle 18 milyon avroya alınan Agbadou kulübeye çekildi. İtalyan teknik adamın bu tercihinin arkasında birçok sebep yatıyor. İtaliano’nun yüksek savunma çizgisi ve önde baskıya dayalı oyununda stoperlerin geniş alanları savunabilmesi büyük önem taşıyor. Djalo atletizmi ve savunma arkasına atılan toplarda geri koşabilme kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

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TOPLA İLİŞKİSİ DAHA İYİ

Özellikle beklerin hücuma çıktığı anlarda stoperlerin kenarlara açılarak oluşan boşlukları kapatması gerekiyor. Bunu da Djalo çok iyi yapıyor. Tercihin bir diğer nedeni ise Djalo’nun teknik becerisi. Geçmişinde ön libero olarak da görev yapan Portekizli, baskı altında topu kullanma, savunmadan pasla çıkma ve gerektiğinde topla mesafe katetme konusunda iyi bir profile sahip. İtaliano’nun tercihi, rakiple daha fazla temas kuran stoperden ziyade savunma hattının arkasını süpürebilen oyuncu yönünde.

BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR

1,90 metrelik boyuna rağmen hareketli bir stoper olan Djalo, rakibi temasla durdurmak yerine alanı okuyup pozisyon alarak savunma yapma konusunda da Italiano’nun beklentilerine daha fazla karşılık veriyor.

AGBADOU KALSIN... SATIŞA ONAY YOK

Stoperde Djalo’yu ilk tercih olarak kullanan İtaliano, buna rağmen Agbadou’nun satışına karşı. İngiltere’den talipleri bulunan Fildişili stoper için kulübe teklifler ulaşması beklenirken, İtalyan teknik adamın oyuncunun kadroda tutulmasını istediği belirtildi. İtaliano, sezon içerisinde farklı maç ve senaryolarda kullanmayı planladığı Agbadou’nun takımda kalmasından yana.

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