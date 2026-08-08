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Spor

Son maçta tatsız prova! Galatasaray, Villarreal'e diş geçiremedi

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Son maçta tatsız prova! Galatasaray, Villarreal'e diş geçiremedi
Fotoğraf Başlığı Son maçta tatsız prova! Galatasaray, Villarreale diş geçiremedi

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Victor Osimhen'in golü sarı-kırmızılılara yetmezken, Okan Buruk'un erken gördüğü kırmızı kart ve tribünlerden yükselen transfer tepkisi karşılaşmaya damga vurdu.

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Galatasaray, yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarının sonuncusunda İspanyol temsilcisi Villarreal'i RAMS Park'ta ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetirken, yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Selim Şenöz yaptı. İlker Yasin Avcı ise dördüncü hakem olarak görev aldı.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Teknik direktör Okan Buruk, Villarreal karşısında kalede Günay Güvenç'e görev verirken savunma hattını Roland Sallai, Mario Lemina, Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'dan oluşturdu.

Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara forma giyerken hücum hattında Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen yer aldı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Enes Büyük, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Yusuf Sivaslıoğlu, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Berat Luş ve Ada Yüzgeç bulundu.

İkinci yarıda Galatasaray'da Jankat Yılmaz, Arda Ünyay, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Abdülkerim Bardakcı, İlkay Gündoğan, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Yusuf Sivaslıoğlu, Berat Luş ve Ada Yüzgeç oyuna dahil oldu.

Son maçta tatsız prova! Galatasaray, Villarreale diş geçiremedi
Başlık ResmiSon maçta tatsız prova! Galatasaray, Villarreale diş geçiremedi

STOPERDE LEMINA-JAKOBS TERCİHİ

Okan Buruk, Villarreal karşısında savunmanın merkezinde Mario Lemina ile Ismail Jakobs'a şans verdi.

Lemina, ikinci yarının başında yerini Arda Ünyay'a bırakırken, Ismail Jakobs 73. dakikada oyundan çıktı ve yerine Kazımcan Karataş dahil oldu.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın gol perdesini Villarreal açtı. İspanyol ekibi, 3. dakikada Ayoze Perez'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın cevabı ise çok geçmeden geldi. 5. dakikada Victor Osimhen sahneye çıktı ve attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının son bölümünde Villarreal bir kez daha öne geçti. 41. dakikada Georges Mikautadze'nin golüyle konuk ekip soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda iki takım da skor üretmeyi başaramayınca mücadele Villarreal'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Son maçta tatsız prova! Galatasaray, Villarreale diş geçiremedi
Başlık ResmiSon maçta tatsız prova! Galatasaray, Villarreale diş geçiremedi

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın henüz başında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Buruk, 5. dakikada hakeme yaptığı itirazın ardından sarı kart gördü. İtirazlarını sürdürmesi üzerine ikinci sarı kartını gören deneyimli teknik adam, kırmızı kartla tribüne gönderildi.

TARAFTARDAN YÖNETİME TRANSFER TEPKİSİ

Karşılaşmada tribünlerin gündeminde transfer konusu da vardı.

Galatasaray taraftarları, yeni transferlerin henüz yapılmamasına tepki göstererek yönetim aleyhine tezahüratlar yaptı. Tribünlerden "Dursun Özbek transferler nerede?", "Sabrımız taşıyor, transfer nerede?", "Yönetim uyuma, transferler nerede?" ve "Taraftar burada, transferler nerede?" şeklinde sesler yükseldi.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARINDA 3. KEZ KAYBETTİ

Villarreal karşılaşması, Galatasaray'ın yeni sezon öncesindeki 5. ve son hazırlık maçı oldu.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlık döneminde Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Avusturya kampında Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 yenilen Galatasaray, RAMS Park'ta Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

Villarreal karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle Galatasaray, hazırlık dönemini 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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