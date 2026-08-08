9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Vücut analiz baskülü, kamp sandalyesi ve daha fazlası raflara geliyor
BİM 9 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu yeni alışveriş fırsatlarını takip edenlerin gündeminde. Elektronikten küçük ev aletlerine, kamp ve plaj ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı seçeneklerin bulunduğu yeni katalogda fiyatlar ve satışa çıkacak ürünler belli oldu.
BİM aktüel ürünler listesi 9 Ağustos Pazar günü için yenilendi. Yaz aylarına yönelik kamp ve plaj ürünlerinin de bulunduğu katalogda televizyon, cep telefonu, aydınlatma ürünleri, mutfak aletleri ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Ürünlerin mağazalara göre stoklarla sınırlı olabileceği belirtilirken, 9 Ağustos BİM kataloğundaki ürünlerin fiyatları da merak ediliyor.
9 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÇIKTI
65 inç QLED Google TV - 27.900 TL
58 inç QLED Google TV - 20.490 TL
55 inç QLED Google TV - 21.450 TL
Vücut analiz baskülü - 649 TL
Şarjlı damacana pompası - 449 TL
Cep telefonu - 7.500 TL
Tuşlu cep telefonu - 1.990 TL
Led aydınlatmalı tavan vantilatörü - 749 TL
Akrobat masa lambası - 499 TL
Şarj edilebilir mini el feneri - 399 TL
Solar el fanı - 349 TL
Araç içi güneşlik şemsiyesi - 399 TL
Beyaz turbo cam ankastre set - 10.950 TL
Siyah turbo cam ankastre set - 10.550 TL
El blender seti - 1.990 TL
Doğrayıcı - 1.490 TL
Stand mikser - 5.990 TL
Led ışıklı su ısıtıcı - 690 TL
Dikey elektrikli süpürge - 1.490 TL
Profesyonel saç kurutma makinesi - 1.290 TL
Profesyonel turbo saç kurutma makinesi - 890 TL
Saç düzleştirici - 2.290 TL
Burun ve kulak kılı düzeltici - 990 TL
Kablolu epilatör - 1.090 TL
Vücut tıraş makinesi - 890 TL
Erkek bakım seti - 1.390 TL
Sakal kesme makinesi - 1.649 TL
Vücut tıraş makinesi - 1.290 TL
BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELDİ?
Kamp sandalyesi - 349 TL
Plaj sandalyesi - 349 TL
Çocuk plaj sandalyesi - 449 TL
Lisanslı çocuk kamp sandalyesi - 359 TL
Bebek - 829 TL
Oyuncak araba 5'li - 519 TL
Vintage oyuncak araba - 249 TL
Köpük balon - 17,50 TL
Uçak fırlatıcı oyuncak - 149 TL
Yapım blokları - 149 TL
Işıklı sesli arazi aracı - 319 TL
Oyuncak çek bırak metal araba - 159 TL
Ördek yakalama oyuncağı - 229 TL
Fotoğraf albümü - 119 TL
Klasik kitap çeşitleri - 49 TL
Boyama kitabı - 49 TL
Kum seti - 249 TL
Oyuncak beşik - 139 TL