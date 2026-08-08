BİM 9 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu yeni alışveriş fırsatlarını takip edenlerin gündeminde. Elektronikten küçük ev aletlerine, kamp ve plaj ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı seçeneklerin bulunduğu yeni katalogda fiyatlar ve satışa çıkacak ürünler belli oldu.

BİM aktüel ürünler listesi 9 Ağustos Pazar günü için yenilendi. Yaz aylarına yönelik kamp ve plaj ürünlerinin de bulunduğu katalogda televizyon, cep telefonu, aydınlatma ürünleri, mutfak aletleri ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Ürünlerin mağazalara göre stoklarla sınırlı olabileceği belirtilirken, 9 Ağustos BİM kataloğundaki ürünlerin fiyatları da merak ediliyor.

9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Vücut analiz baskülü, kamp sandalyesi ve daha fazlası raflara geliyor

9 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÇIKTI

65 inç QLED Google TV - 27.900 TL

58 inç QLED Google TV - 20.490 TL

55 inç QLED Google TV - 21.450 TL

Vücut analiz baskülü - 649 TL

Şarjlı damacana pompası - 449 TL

Cep telefonu - 7.500 TL

Tuşlu cep telefonu - 1.990 TL

Led aydınlatmalı tavan vantilatörü - 749 TL

Akrobat masa lambası - 499 TL

Şarj edilebilir mini el feneri - 399 TL

Solar el fanı - 349 TL

Araç içi güneşlik şemsiyesi - 399 TL

9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Vücut analiz baskülü, kamp sandalyesi ve daha fazlası raflara geliyor

Beyaz turbo cam ankastre set - 10.950 TL

Siyah turbo cam ankastre set - 10.550 TL

El blender seti - 1.990 TL

Doğrayıcı - 1.490 TL

Stand mikser - 5.990 TL

Led ışıklı su ısıtıcı - 690 TL

Dikey elektrikli süpürge - 1.490 TL

Profesyonel saç kurutma makinesi - 1.290 TL

Profesyonel turbo saç kurutma makinesi - 890 TL

Saç düzleştirici - 2.290 TL

Burun ve kulak kılı düzeltici - 990 TL

Kablolu epilatör - 1.090 TL

Vücut tıraş makinesi - 890 TL

Erkek bakım seti - 1.390 TL

Sakal kesme makinesi - 1.649 TL

Vücut tıraş makinesi - 1.290 TL

9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Vücut analiz baskülü, kamp sandalyesi ve daha fazlası raflara geliyor

BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELDİ?

Kamp sandalyesi - 349 TL

Plaj sandalyesi - 349 TL

Çocuk plaj sandalyesi - 449 TL

Lisanslı çocuk kamp sandalyesi - 359 TL

Bebek - 829 TL

Oyuncak araba 5'li - 519 TL

Vintage oyuncak araba - 249 TL

Köpük balon - 17,50 TL

Uçak fırlatıcı oyuncak - 149 TL

Yapım blokları - 149 TL

Işıklı sesli arazi aracı - 319 TL

Oyuncak çek bırak metal araba - 159 TL

Ördek yakalama oyuncağı - 229 TL

Fotoğraf albümü - 119 TL

Klasik kitap çeşitleri - 49 TL

Boyama kitabı - 49 TL

Kum seti - 249 TL

Oyuncak beşik - 139 TL

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