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Dünya

Paris'te elektrikli scooter alarmı! Kazalar arttı, yeni önlemler geldi

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Paris'te elektrikli scooter alarmı! Kazalar arttı, yeni önlemler geldi
Fotoğraf Başlığı Pariste elektrikli scooter alarmı! Kazalar arttı, yeni önlemler geldi

Paris'te elektrikli scooter ve benzeri araçların karıştığı kazalardaki artış sonrası yeni kurallar devreye girdi. Kentte scooter kullanıcılarına kask ve reflektif ekipman zorunluluğu getirilirken, kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak.

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Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooter kullanımına ilişkin yeni dönem başladı. Kentte ve çevre banliyölerinde cuma günü yürürlüğe giren düzenlemeyle elektrikli scooter, Segway ve hoverboard gibi motorlu mobilite araçlarını kullananların kask ve reflektif ekipman takması zorunlu hale getirildi.

Paris polisi, kararın özellikle son dönemde bu araçların karıştığı kazalarda yaşanan ciddi artış nedeniyle alındığını açıkladı.

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ÖLÜMLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Fransa'nın yol güvenliği verilerine göre, "korumasız yol kullanıcıları" arasında özellikle motorlu mobilite araçlarını kullananların karıştığı kazalarda ölüm sayısı 2025'te önemli ölçüde yükseldi.

Paris polisi, 2025 yılında bu grupta 79 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bir önceki yıl bu sayı 45 olarak kaydedilmişti. Aynı dönemde yaklaşık 1.100 elektrikli scooter kullanıcısının ağır yaralandığı belirtildi. Bu rakamın yıllık bazda yüzde 33 arttığı bildirildi.

Polis, kazaların önemli bir bölümünde ciddi veya ölümcül kafa yaralanmaları meydana geldiğine dikkat çekti.

KASK TAKMAYANA 135 EURO CEZA

AFP'nin haberine göre; yeni düzenleme kapsamında kask kullanmayan scooter sürücülerine 135 euro para cezası kesilecek. Yüksek görünürlüklü yelek veya reflektif ekipman kullanmayanlara ise 35 euro ceza uygulanacak. Kurallar, kamuya açık yollarda günün her saatinde geçerli olacak.

Pariste elektrikli scooter alarmı! Kazalar arttı, yeni önlemler geldi
Başlık ResmiPariste elektrikli scooter alarmı! Kazalar arttı, yeni önlemler geldi

KİRALIK SCOOTERLAR 2023'TE YASAKLANMIŞTI

Paris'te kiralık elektrikli scooterların kullanımı, güvenlik endişeleri nedeniyle 2023 yılında yapılan oylamanın ardından yasaklanmıştı. Ancak kişisel scooterların kentte kullanımına devam ediliyor.

Paris'in ardından Avrupa'nın farklı kentlerinde de scooter kullanımına yönelik kısıtlamalar gündeme geldi. Madrid 2024'te kiralık elektrikli scooterları yasaklarken, Brüksel de haziran ayında benzer bir adım atacağını duyurdu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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