Yunanistan, elektrikli scooter kullanımında güvenliği artırmak için yeni kurallar getiriyor. Düzenlemeyle 17 yaş altındakilerin scooter kullanması ve belirli yollarda bu araçların kullanımı yasaklanacak.

Yunanistan'da elektrikli scooter kullanımına yönelik yeni trafik düzenlemesi hazırlanıyor. Hükümet, özellikle çocukların güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla elektrikli scooter kullanımına sınırlamalar getirecek.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin trafik güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

17 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE YOLLARDA YASAK

Yeni kurallara göre, 17 yaşından küçükler elektrikli scooterları yollarda kullanamayacak. Ayrıca hız sınırı saatte 50 kilometre ve üzeri olan yollarda da elektrikli scooter kullanımı yasaklanacak.

Kurallara uymayan kullanıcılara 350 avro para cezası uygulanacak. Elektrikli scooter kullananların ise yanlarında kimlik belgesi bulundurması zorunlu olacak.

1000 AVRO CEZASI VAR

Düzenleme kapsamında, 17 yaş altındaki çocuklara elektrikli scooter satan, kiralayan veya kullanımına izin veren kişi ve işletmelere de 1000 avro ceza kesilecek.

Yunanistan'da elektrikli scooterlarla ilgili güvenlik tartışmaları, nisanda 13 yaşındaki bir çocuğun kaza sonucu hayatını kaybetmesi ve son dönemde artan scooter kazalarının ardından yeniden gündeme gelmişti.

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