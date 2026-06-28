Antalya'da Osman Öncel, Gelidonya Feneri açıklarında zıpkınla balık avı yaptığı sırada kum köpek balığıyla karşı karşıya geldi. Öncel'in zıpkını gösterdiği köpek balığı bölgeden uzaklaşırken, o anlar su altı kamerası ile görüntülendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karaöz mevkiinde Gelidonya Feneri açıklarında dalış yapan Osman Öncel'in önüne bir anda köpek balığı çıktı. Kum cinsi olan köpek balığıyla karşı karşıya kalan Öncel, elindeki zıpkını göstererek onu korkutmaya çalıştı. Bir süre sonra köpek balığı bölgeden uzaklaşırken, o anlar su altı kamerası ile kaydedildi.

Antalya'da su altında korku dolu anlar! Köpek balığı ile burun buruna geldi

Öncel, bölgede dönem dönem farklı köpek balığı türlerinin görülebildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"TEDBİR AMAÇLI ZIPKINIMI DOĞRULTTUM"

"Gördüğüm tür kum köpek balığıydı. Çok saldırgan ya da agresif bir tür değil. Bana da saldırmadı. Sadece merak ettiği için yaklaştı. Ben de tedbir amaçlı zıpkınımı doğrulttum. Bu bölgede zaman zaman gördüğümüz canlılardan biri. İnsanların videoyu izleyip endişelenmesine gerek yok."

Köpek balığını, Gelidonya Feneri'nin ilerisinde, kıyıdan ve yüzme alanlarından oldukça uzakta gördüğünü belirten Osman Öncel, bölgenin insan yerleşiminden uzak olması nedeniyle dalış ve avcılık faaliyetlerini burada gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Antalya'da su altında korku dolu anlar! Köpek balığı ile burun buruna geldi

Yaklaşık 20 metre derinlikte ilk defa karşılaştığı köpek balığının sakin şekilde üzerinden geçtiğini anlatan Öncel, şunları söyledi:

"GÜZEL VE UNUTULMAZ BİR ANI OLDU"

"Sakin kalmak bu işte çok önemli. Önce üzerimden geçti, izledim. Kameramın açık olmadığını fark ettim. Daha sonra su yüzeyine çıktım ve kıyıya doğru yöneldim. Benden uzaklaşsın diye hareket ettim ancak o da merak ettiği için bir süre peşimden geldi. Bir süre suyun altında dolaştıktan sonra kendi yoluna gitti, ben de dalışıma devam ettim. Güzel ve unutulmaz bir anı oldu."

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