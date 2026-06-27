Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş'ın dosyasının incelemeye devam edilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için kararını verdi.

İNCELEMEYE DEVAM EDİLECEK

Federasyondan yapılan açıklamada, "Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın PFDK’nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 – K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi.

FENERBAHÇE İTİRAZ ETTİ

Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Sarı lacivertliler, Tahkim Kurulu'na giderek kararın bozulması için itirazda bulundu.



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