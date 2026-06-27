Burdur'da 21 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle evine gelen 41 yaşındaki adamla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda önce darbedilen adam, evden çıktıktan sonra av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ç. (21), evine gelen Hasan Akay (41) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ali Ç.'nin, Akay'ı ev içerisinde darbettiği, ardından evden çıkan Akay'a av tüfeğiyle ateş ettiği öne sürüldü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Hasan Akay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akay, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



"NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ" SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Adliyeye girişinde gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusunu cevapsız bırakan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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