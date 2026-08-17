İran savaşı, Irak’ı parasız bıraktı: Petrol ihracatı 2 milyar doların altına indi

Irak, bölgesel çatışmanın etkisiyle derinleşen mali krizle karşı karşıya. Hürmüz Boğazı gerilimiyle petrol ihracatı 100 milyon varilden 18,6 milyon varile, aylık gelir ise 6,8 milyar dolardan 2 milyar doların altına geriledi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgesel çatışma patlak verdiğinde, yankıları Irak’ta neredeyse anında hissedildi. Ancak Bağdat yönetimi sadece bölgesel güvenlik endişeleriyle değil, hızlanan bir mali krizle de sınanıyor.

Kamu sektörü maaşları ve hükümet harcamalarının ekonomik faaliyetin büyük çoğunluğunu oluşturduğu Irak, kritik derecede para sıkıntısı çekiyor.

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Mart ayında Hürmüz Boğazı gerilimi zirve yaptığında, Irak’ın petrol ihracat hacmi, aylık yaklaşık 100 milyon varil olan standart seviyelerden sadece 18,6 milyon varile düştü.

Aylık gelirler bir gecede yaklaşık 6,8 milyar dolardan 2 milyar doların altına indi ve Maliye Bakanlığı büyük bir bütçe açığıyla karşı karşıya kaldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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