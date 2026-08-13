ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişeleri petrol fiyatlarını baskılarken, küresel talep beklentilerindeki düşüş de fiyatlarda aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Ancak İran savaşı nedeniyle yaşanan arz sıkıntıları, düşüşü sınırladı. Petroldeki bu dalgalanmanın yurt içi akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor.

ABD-İran savaşındaki gerilim devam ederken buna yönelik petroldeki baskı da devam ediyor. Piyasaları dengesizleştiren jeopolitik gerilimlerde en çok etkilenen unsurların başında petrol ve petroldeki arz sıkıntısı geliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki etkiler de petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, petrolün son durumu merak ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ağustosta enflasyon kaç olacak? Emekli zammı için kritik tahmin

Dün ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından petrolde önemli bir değişim kaydedilmedi. Brent petrol vadeli işlemleri, günü varil başına 88,98 dolardan kapattı. Günlük bazda 7 sentlik sınırlı bir artış kaydeden Brent petrol, yüzde 0,08 oranında yükseliş gösterdi. Fiyatların 89 dolar sınırına yakın dengelenmesi, piyasalarda arz ve talep dinamiklerinin temkinli izlendiğini gösterdi.

Petrol düşüşe geçti! Arz sıkıntısına rağmen fiyatlar geriliyor

Ancak petrol, 2026 yılı küresel petrol talebine ilişkin beklentilerin aşağı çekilmesiyle perşembe günü 1 doların üzerinde geriledi. Fakat İran savaşı nedeniyle yaşanan arz sıkıntıları, düşüşü sınırladı. Brent petrol yüzde 1,5 düşüşle 87,69 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,6 gerileyerek 81,97 dolara indi.

OPEC'in yayımladığı rapora göre 2026 küresel petrol talebi artış tahminini günlük 580 bin varile düşürdü. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ise savaşın yakıt arzını kısıtlaması ve fiyatları yükseltmesi nedeniyle küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 1,6 milyon varil azalmasını beklediğini açıkladı. Kurumun önceki tahmini 1 milyon varillik düşüş yönündeydi.

Petrol düşüşe geçti! Arz sıkıntısına rağmen fiyatlar geriliyor

PETROL AŞAĞI YÖNLÜ İLERLEYECEKKEN ARZ SIKINTISI BUNU KISITLIYOR

Petroldeki bu beklentiler doğrultusunda petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket yaşandı. Ancak arz sıkıntıları bu durumu sınırladı. İran ile ABD müzakereleri devam ederken bir anlaşma sağlanamaması da petroldeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Bu durum da petrolün gerilemesine değil, fiyat artışına yönelik bir durum yol açıyor.

Petrolün bu durumu da yurt içi akaryakıt fiyatlarına yansırken vatandaşın cebine de yansıyor. Petrol fiyatının ve arz-talep dengesindeki durumun yurt içi akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası