Bakan Uraloğlu açıkladı! Pist uzunluğumuz Ankara-Çorum arasındaki mesafeye denk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesini 24 yılda 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını söyledi. Uraloğlu, "Toplam uçuş sayımız 532 binden 2,5 milyonun üzerine çıktı, günlük uçuş sayısı ise 6 bin 800'ü aştı. Pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara-Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında Türkiye'nin sivil havacılık alanında yakaladığı büyümeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin havalimanı altyapısı, yolcu kapasitesi ve uçuş ağıyla dünyada dikkati çeken bir seviyeye ulaştığını bildiren Uraloğlu, ülke genelinde havalimanı sayısının bu dönemde 26'dan 58'e yükseldiğini, terminal alanlarının da 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye ulaştığını belirtti.

YOLCU KAPASİTESİ 398 MİLYONA YAKLAŞTI

Uraloğlu, bu doğrultuda havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesinin de arttığına dikkati çekerek, "Son 24 yılda havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 AB ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı." dedi.

Söz konusu dönemde hizmet verilen yolcu sayısının yaklaşık 34 milyondan 2025 yılının sonunda 247,1 milyona yükseldiğini anımsatan Uraloğlu, günlük yolcu trafiğinin ise 92 bin düzeyinden 677 bin seviyesine ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, uçak trafiğinde de benzer yükseliş yaşandığına işaret ederek, toplam uçuş sayısının 532 binden 2,5 milyonun üzerine çıktığını, günlük uçuş sayısının ise 6 bin 800'ü aştığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Türkiye'nin havacılıkta sadece kapasitede değil, küresel sıralamalarda da önemli bir yükseliş yakaladığını belirten Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dünya yolcu trafiğinde 18. sıradan 7. sıraya, Avrupa'da ise 7. sıradan 3. sıraya yükseldik. Toplam hava aracı sayısı 626'dan 2 bin 218'e çıktı, büyük gövdeli uçak sayısı ise 150'den 800'e ulaştı. Hava yolu koltuk kapasitesi 25 binlerden 157 binin üzerine, kargo kapasitesi de 303 bin tondan 2 bin 903 tona yükseldi. Yurt dışı uçuş noktası sayısı 60'tan 356'ya çıktı. Türkiye'nin hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısı, 81'den 175'e yükseldi. Hava sahasında tanımlı uçuş yollarımız da yüzde 91 artışla 41 bin 901 kilometreden 80 bin kilometreye yükseldi. Yani bugün uçaklarımız, dünya üzerinde 80 bin kilometreyi bulan dev bir hava koridoru üzerinden uçuş gerçekleştiriyor."

"PİST UZUNLUĞUMUZ ANKARA-ÇORUM ARASI MESAFEYE DENK"

Uraloğlu, uçak park pozisyonlarının 332'den 1739'a, seyrüsefer yardımcı cihazlarının ise 215'ten 589'a çıktığına dikkati çekerek, "Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında sivil havacılığımıza hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekledik. Pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara-Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı bu kapasitenin sadece bugünün değil, geleceğin de altyapısını oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu büyüme ile ülkemizi küresel hava ulaşım ağının merkezlerinden biri haline getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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