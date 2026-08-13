TÜİK rakamları açıkladı! İşte Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Geçtiğimi ay toplamda 123 bin 603 konut satılırken, bunların 2 bin 120'sini yabancılar aldı. Türkiye'den en çok konut alan yabancı sıralamasında ise zirve Rusların oldu. İşte detaylar...

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azalarak 42 bin 529 oldu. İkinci el konut satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 oranında azalarak 81 bin 74 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %34,4, ikinci el konut satışlarının payı %65,6 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,7 oranında artarak 23 bin 888 oldu. Diğer konut satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 oranında azalarak 99 bin 715 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,3 diğer satışların payı %80,7 olarak gerçekleşti.

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İLK EL KONUT SATIŞLARI TEMMUZ AYINDA %8,6 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları %8,6 azaldı; ikinci el konut satışları %20,9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları %5,1 azaldı; ikinci el konut satışları %5,4 azaldı.

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YABANCILARA TEMMUZ AYINDA 2 BİN 120 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 oranında artarak 2 bin 120 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında azalarak 11 bin 203 olarak gerçekleşti.

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EN ÇOK KONUT ALAN YABANCI RUSLAR

Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 394 ile Rusya Federasyonu, 189 ile İran ve 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

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İŞ YERİ SATIŞLARI

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 oranında artarak 5 bin 777 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,2 oranında azalarak 10 bin 956 oldu.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %57,6 oranında artarak 695 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 oranında azalarak 16 bin 38 oldu.

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI TEMMUZ AYINDA %16,5 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları %16,5 arttı; ikinci el iş yeri satışları %12,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları %8,2 arttı; ikinci el iş yeri satışları %3,1 azaldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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