Motorin ve benzindeki fiyat artışlarının ardından ağustos enflasyonu dikkatle takip ediliyor. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hesaplanan ilk tahminlere göre bu ay ortalama TÜFE’nin %2,2 olabileceği öngörüldü. Milyonlarca emekli de yıl sonunda hak edecekleri maaş zammı için enflasyonu izliyor. Tahminlere paralel bir enflasyon verisi halinde, emeklilerin iki aylık zammı da %4’e yükselecek.

Piyasalarda ağustosun ilk yarısı tamamlanmak üzereyken, petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruduğu bu aya ilişkin ilk enflasyon tahminleri gelmeye başladı.

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından ağustos enflasyonuna dair toplanan fiyatlarla hesaplanan ilk tahminlere göre, bu ay ortalama TÜFE tahmini %2,2 olarak öngörüldü.

FİYATI EN ÇOK ARTANLAR

Web TÜFE tarafından paylaşılan verilere göre ise bu ay “spor müsabakalarına giriş ücreti” %106,24 ile fiyatı en çok yükselen ürün oldu. Onu özel üniversite ücreti (%19,35) ve kuru soğan %16,05) takip etti. Bu arada motorin fiyatı %15,73 ve benzin %8,84 yükselişle en fazla artan ürünler arasında yer aldı. Dolmuş, taksi, vapur ve tren bileti ücretlerinde de %7,41-%7,84 arasında artış gözlemlendi.

Ağustosta enflasyon kaç olacak? Emekli zammı için kritik tahmin

FİYATI DÜŞENLER

Ağustosta fiyat düşüşü yaşanan ürünler arasında mevsimlik sebze ve meyveler başı çekti. Karpuz, şeftali, kavun, limon, havuç, taze fasulye ve sivri biber %-21,84-%-8,20 arası düşüşle en çok ucuzlayan ürünler arasında yer aldı.

TCMB İÇİN KRİTİK

Ağustos enflasyonu, eylül ayındaki Para Politikası toplantısı öncesinde gelecek son TÜFE verisi olarak TCMB tarafından da dikkatle takip ediliyor. %2 civarında bir aylık gerçekleşme ve petrol fiyatlarının da yüksek seyrini koruması halinde, sıkı para politikası şartlarının devam edebileceği belirtiliyor.

TCMB, mart ayından bu yana fonlama oranını %40’ta ve politika faizini %37’de tutuyor. Temmuzda aylık TÜFE %1,78 olarak gerçekleşmiş, yıllık enflasyon %31,75 olmuştu.

Ağustosta enflasyon kaç olacak? Emekli zammı için kritik tahmin

EMEKLİNİN 2 AYLIK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu arada milyonlarca emekli de yıl sonunda hak edecekleri maaş zammı için enflasyonu yakından takip ediyor. İlk tahminlere paralel şekilde ağustosta %2,2’lik aylık enflasyon gelmesi halinde, emeklilerin iki aylık zammı %4’e yükselecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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