Van'da cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş davasında kilitli telefon için son umut Mersin oldu. Çin dahil birçok yere gönderilmesine rağmen şifresi kırılamayan telefon, dijital kör noktayı aydınlatması için bu kez Mersin'deki teknik bilirkişiye teslim edilecek. Aile, bu son hamleyle birlikte üniversite rektörü ve yeğeninden yeniden DNA örneği alınmasını da talep etti.

Van’da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni göl kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş davasında kritik viraja girildi.

Ailenin hukuki mücadelesine yeni katılan avukat Şahin Cangüleç ve baba Nizamettin Kabaiş, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşerek soruşturmanın seyrini değiştirecek taleplerini iletti.

Bugün itibarıyla aileden vekalet alarak dosyaya dahil olduğunu belirten Cangüleç, soruşturmayla ilgili başsavcı vekiliyle görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rojin Kabaiş’in telefonunda son umut Mersin! Aileden rektör ve yeğeni için yeni talep var

ROJİN'İN TELEFONU ŞİMDİ DE MERSİN'E GİDECEK

Ailenin avukatlarından Abdurrahman Karabulut'un daha önce soruşturmayla ilgili bazı taleplerde bulunduğunu anlatan Cangüleç, şöyle konuştu:

"Bu taleplerden en önemlisi Mersin'deki bilirkişiyle görüşme yapılmış. Bilirkişi, imajları ve telefonu istemiş. Telefonu açabileceklerini dile getirmişler. Telefon açılırsa sosyal medyadaki arama kayıtları, en son görüştüğü kişi veya WhatsApp'taki görüşme kayıtlarını görmemiz mümkün olacaktır. Mersin ilinde bulunan ve teknik alanda donanımlı olduğunu söyleyen bilirkişiye bu belgeleri gönderdik"

Rojin Kabaiş’in telefonunda son umut Mersin! Aileden rektör ve yeğeni için yeni talep var

REKTÖR VE YEĞENİ İÇİN YENİDEN DNA TALEBİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Hamdullah Şevli ve yeğeninden DNA örneklerinin alınmasına ilişkin soruyu cevaplayan Cangüleç, "DNA testi konusundaki bilgiler kısmen eksik olabilir. Dosyaya bugün dahil oldum ancak bildiğim kadarıyla mayıs ayında DNA'lar alınmış.

Rojin Kabaiş’in telefonunda son umut Mersin! Aileden rektör ve yeğeni için yeni talep var

Ayrıca Abdurrahman Bey tekrardan bir talepte bulunarak rektörün ve rektörün yeğeni olduğu söylenen Enes Şevli'nin aynı şekilde kıl, saç ve tükürük örneklerinin de alınmasını talep etmişti.

Rojin Kabaiş’in telefonunda son umut Mersin! Aileden rektör ve yeğeni için yeni talep var

O taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Soruşturmayı bizzat yürüten başsavcı vekilimiz şu an adli tatil olduğu için izinde. Kendisi eylül ayında başlayacak ve taleplerimizle ilgili tekrar değerlendirme yapacak." ifadelerini kullandı.

Rojin Kabaiş’in telefonunda son umut Mersin! Aileden rektör ve yeğeni için yeni talep var

ACILI BABANIN İSYANI: 2 YILDIR NEDEN AYDINLANMIYOR?

Nizamettin Kabaiş ise bugün başsavcı vekiliyle görüştüklerini dile getirerek, "Allah'ın izniyle yeni gelişmeler olacak. Zor durumdayız. Dosya neden bu hale geldi, iki yıldır neden aydınlanmıyor? Avukatlarımızla birlikte çalışıyoruz ve iki senenin sonunda önemli bir noktaya geldik. Yapılmayan şeylerin yeniden yapılmasını istiyoruz" dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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