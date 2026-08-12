JCB'nin hidrojenle çalışan Hydromax modeli, Bonneville Tuz Gölü'nde iki yönlü denemenin ortalamasında 653,909 km/s hıza ulaşarak FIA dünya kara hız rekorunu kırdı. Gidişte 644,740 km/s, yolun dönüşünde ise 663,267 km/s hıza ulaştı.

JCB, hidrojen yakıtlı motor teknolojisinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seren tarihi bir hız rekoruna imza attı. Şirketin geliştirdiği Hydromax, ABD'deki Bonneville Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen iki yönlü hız denemesinde ortalama 653,909 km/s hıza ulaşarak FIA dünya kara hız rekorunun yeni sahibi oldu.

Üstelik bu başarı, yalnızca özel olarak geliştirilmiş bir yarış otomobilinin hızından ibaret değil. JCB Hydromax, şirketin üretim araçlarında kullanılan üretim tabanlı hidrojenli motorlardan güç alıyor.

Hidrojenle 653 km/s hız! 1.600 beygirlik JCB Hydromax dünya rekoru kırdı

Rekor denemesinde Hydromax iki farklı yönde hız koşusu gerçekleştirdi.

İlk gidişte otomobilin ortalama hızı 644,740 km/s olarak ölçüldü. Araç daha sonra yönünü değiştirerek parkurun ters istikametinde dönüş yaptı ve bu kez 663,267 km/s ortalama hıza ulaştı.

FIA'nın kara hız rekoru kuralları kapsamında iki yönün ortalaması dikkate alındığında ortaya 653,909 km/s (406,320 mph) gibi inanılmaz bir sonuç çıktı.

Hidrojenle 653 km/s hız! 1.600 beygirlik JCB Hydromax dünya rekoru kırdı

Bu değer, JCB Hydromax'ı dünyanın en hızlı hidrojenli kara araçlarından biri haline getirirken, Dünya dizel kara hız rekoru da Ağustos 2006'da JCB Dieselmax tarafından kırılmıştı.

20 YIL SONRA AYNI İSİM DİREKSİYONDA

Rekorlar arasında 20 yıl olsa da araçların direksiyonlarındaki kişi aynı. 64 yaşındaki emekli İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Andy Green, 2006'da JCB Dieselmax ile şimdi de JCB Hydromax ile rekor kırdı.



Emekli pilot hız rekorlarına oldukça alışık bir isim. Green 1997 yılında ThrustSSC ile 1.227.985 km/s hıza ulaşarak karada ses hızını aşan tek insan olmuştu.

Hidrojenle 653 km/s hız! 1.600 beygirlik JCB Hydromax dünya rekoru kırdı

1.600 BEYGİR GÜCÜNDE HİDROJENLİ MOTOR

JCB Hydromax'ın bu hızlara ulaşmasını sağlayan sistem, iki adet hidrojenli motordan oluşuyor.

Otomobilde JCB'nin üretim tabanlı hidrojenli kazıcı motorlarından iki adet bulunuyor. Bu iki motorun toplam gücü 1.600 beygir.

Hidrojenle 653 km/s hız! 1.600 beygirlik JCB Hydromax dünya rekoru kırdı

JCB'nin özellikle vurguladığı nokta ise kullanılan motorların yalnızca bir rekor aracı için sıfırdan geliştirilmiş özel üniteler olmaması. Şirket, bu motorların İngiltere'deki üretim hatlarından çıkan JCB makinelerinde ve ekipmanlarında kullanılan motorlarla aynı temele sahip olduğunu belirtiyor.

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