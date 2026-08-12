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Şile'de denize girmek yasak mı? 13-14 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıkladı

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Şile'de denize girmek yasak mı? 13-14 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıkladı
Fotoğraf Başlığı Şilede denize girmek yasak mı? 13-14 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıkladı

İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Şile'de 13-14 Ağustos tarihlerinde denize girmeyi planlayanların gözü Kaymakamlıktan gelen son açıklamaya çevrildi. Meteorolojik tahminlerde öne çıkan dalga yüksekliği nedeniyle sahil, koy ve plajlara ilişkin yeni bir karar alınırken "Şile'de denize girmek yasak mı, denize girme yasağı var mı?" soruları gündeme geldi.

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13-14 Ağustos Şile denize girme yasağı kararı, hafta içi ilçenin plajlarını tercih etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şile Kaymakamlığı sahil, koy ve plajları kapsayan yeni bir duyuru yaptı. Peki, 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma günü Şile'de denize girmek yasak mı?

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile'de 13 Ağustos 2026 Perşembe ve 14 Ağustos 2026 Cuma günleri denize girmek yasaklandı. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan paylaşımda, ilçenin sahil, koy ve plajlarında beklenen dalga boyu yüksekliği nedeniyle tedbir kararı alındığı belirtildi. Karar kapsamında iki gün süreyle denize girişlere izin verilmeyecek.

Şilede denize girmek yasak mı? 13-14 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıkladı
Başlık ResmiŞilede denize girmek yasak mı? 13-14 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıkladı

13-14 AĞUSTOS ŞİLE'DE DENİZE GİRME YASAĞI VAR MI?

Şile Kaymakamlığının son açıklamasına göre 13-14 Ağustos tarihlerinde Şile'de denize girme yasağı uygulanacak. Yasak 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma olmak üzere iki gün boyunca geçerli olacak.

Şilede denize girmek yasak mı? 13-14 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıkladı
Başlık ResmiŞilede denize girmek yasak mı? 13-14 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıkladı

Şile, Karadeniz'e kıyısı nedeniyle rüzgar ve dalga koşullarının kısa süre içerisinde değişebildiği bölgeler arasında bulunuyor. Bu kapsamda vatandaşların 13 ve 14 Ağustos'ta Şile'deki denize giriş yasağına uymaları ve sonraki günler için Şile Kaymakamlığı tarafından yapılabilecek yeni duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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