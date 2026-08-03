Muğla'da 2021'deki büyük orman yangınlarında zarar gören 52 bin 20 hektarlık alan, geçen 5 yılda yeniden yeşil örtüsüne kavuştu. Yangın sonrası dikilen ve doğal yöntemlerle yetişen fidanların yer yer insan boyuna ulaştığı bölgelerde genç ormanların bakım çalışmaları sürüyor.

Türkiye’nin ciğerlerini yakan 2021 yazındaki devasa orman yangını felaketi hafızalardan silinmedi. Adana, Mersin ve Manavgat’la başlayan, ardından Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Milas’ı günlerce duman altında bırakan mega yangın dalgası, geride 52 bin 20 hektarlık kapkara bir enkaz bırakmıştı.

Yangınların hemen ardından zarar gören alanların yeniden ormanlaştırılması için çalışma başlatıldı. İlk aşamada yanan ağaçlar sahalardan temizlenirken, alanların genişliği ve zorlu kış şartlarına rağmen saha boşaltım ve yeniden yeşillendirme çalışmalarının yüzde 90'ı bir yıl içerisinde tamamlandı.

2021 yılındaki orman yangınları 52 bin hektarlık kapkara enkaz bırakmıştı... Kara tablo 5 yılda yeşile döndü

ÇALIŞMALARA DURMAKSIZIN DEVAM EDİLDİ

Yanan 52 bin hektarlık alanın yaklaşık 2 bin hektarında saha hazırlığı yapılarak, fidan dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 bin hektarlık alanda ise doğal gençleştirme, suni gençleştirme, rehabilitasyon ve tohum serpme gibi silvikültürel yöntemlerle yeniden yeşillendirme çalışmaları yürütüldü.

2021 yılındaki orman yangınları 52 bin hektarlık kapkara enkaz bırakmıştı... Kara tablo 5 yılda yeşile döndü

3 MİLYAR 900 MİLYON ÇAM TOHUMU SERPİLDİ

Bu çalışmalar kapsamında 205 bin kilogram kızılçam ve 15 bin kilogram karaçam olmak üzere toplam 220 bin kilogram tohum serpildi. Bir kilogram kızılçam tohumunda yaklaşık 16 bin kilogram karaçam tohumunda ise yaklaşık 45 bin tohum bulunduğu dikkate alındığında, Muğla'da yanan alanlara yaklaşık 3 milyar 900 milyon çam tohumu serpildi.

2021 yılındaki orman yangınları 52 bin hektarlık kapkara enkaz bırakmıştı... Kara tablo 5 yılda yeşile döndü

Yangınların üzerinden geçen 5 yılın ardından yanan alanların büyük bölümü yeniden yeşil örtüsüne kavuştu. Dikilen fidanların ise yer yer insan boyuna ulaştığı görüldü. Yangın geçiren bölgelerde oluşan genç ormanlarda bakım çalışmaları devam ediyor.

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BAZI YANGINLAR GÜNLERCE SÜRDÜ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 29 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında meydana gelen 75 yangında yaklaşık 60 bin hektarlık alan etkilendi, 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

2021 yılındaki orman yangınları 52 bin hektarlık kapkara enkaz bırakmıştı... Kara tablo 5 yılda yeşile döndü

Yangınların söndürülmesi çalışmalarında 2 bin 527 orman personelinin yanı sıra AFAD, itfaiye, asker, polis, sağlık ve ulaşım personeli ile STK'lar ve gönüllü vatandaşların da aralarında bulunduğu 15 binin üzerinde kişi görev aldı.

YANGINLARDA 2 ŞEHİT VERİLDİ

Söndürme çalışmalarında 711'i orman teşkilatına ait olmak üzere belediyeler ve diğer kurumlardan toplam bin 500'ün üzerinde arazöz ve itfaiye aracı ile 500'ün üzerinde iş makinesi kullanıldı. Hava gücünde ise dış ülkelerden gelen desteklerle birlikte 54 helikopter ve 16 uçak görev yaptı.

Yangınlarda can ve mal kayıpları da yaşandı. Marmaris'te Haziran 2021'de çıkan yangında yangın işçisi Görkem Hasdemir, Temmuz 2021'de çıkan yangında ise gönüllü vatandaş Şahin Akdemir hayatını kaybetti.

2021 yılındaki orman yangınları 52 bin hektarlık kapkara enkaz bırakmıştı... Kara tablo 5 yılda yeşile döndü

Yangınlarda 150 ev ve iş yeri ile 53 araç yandı. 43 büyükbaş ve 532 küçükbaş olmak üzere toplam 575 hayvan telef oldu.

MAĞDURLARA DESTEK VERİLDİ

Başta AFAD olmak üzere devletin ilgili kurumları tarafından yangınlardan zarar gören vatandaşlara çeşitli yardım ve destekler sağlandı. Evlerini kaybeden vatandaşların ilk etapta konteynerlere yerleştirilmesinin ardından kalıcı konutları yapıldı. Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için ise Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütüldü.

2021 yılındaki orman yangınları 52 bin hektarlık kapkara enkaz bırakmıştı... Kara tablo 5 yılda yeşile döndü

ORMAN ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Marmaris'te 2021 yılında yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybeden yangın söndürme işçisi Görkem Hasdemir ve gönüllü vatandaş Şahin Akdemir de unutulmadı. Yangınlarla mücadelede hayatını kaybeden Hasdemir ve Akdemir için Marmaris İçmeler'de hatıra ormanı oluşturuldu.

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