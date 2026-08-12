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Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti!

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Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti!

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davada tutuklu olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa etti. İmamoğlu, Yeni Parti'ye katıldığını duyurdu.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında çıkan mutlak butlan kararı ardından Özgür Özel ve 90 milletvekili partiden istifa etti.

Özel liderliğinde kurulan ve genel başkanlık koltuğuna da kendisinin oturduğu Yeni Parti'ye, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti!
Başlık ResmiEkrem İmamoğlu CHP'den istifa etti!

"CHP'DEN İSTİFA EDİYORUM"

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davada tutuklu olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti.

İmamoğlu, istifa mesajını adına açılan sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu, "17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum." dedi.

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