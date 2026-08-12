Trump'ın 'İran'ın her şeyini yok ettik' açıklamalarına Tahran yönetiminden yeni bir yalanlama daha geldi. İran Ordusu Komutan Yardımcısı Şeyh, füze ve İHA kapasitelerinin yüzde 75'inden fazlasının hala kullanılmadığını iddia etti.

İran ile ABD arasındaki gerilim askeri açıklamalarla tırmanmaya devam ederken, Tahran yönetiminden gövde gösterisi niteliğinde yeni bir çıkış geldi.

İran Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin bilgi verdi.

İran’dan ABD’yi kızdıracak gövde gösterisi: Füze ve İHA’ların yüzde 75’ini kullanmadık

"STRATEJİK YENİLGİNİN GÖSTERGESİ"

Şeyh, "İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlası sağlam ve kullanıma hazır durumda. Bu kapasitenin üretimi de kesintisiz şekilde devam ediyor" dedi.

İran’dan ABD’yi kızdıracak gövde gösterisi: Füze ve İHA’ların yüzde 75’ini kullanmadık

İranlı komutan Şeyh, ülkenin askeri gücü ile diplomasisinin eş güdüm içinde hareket ettiğini belirterek, "Biz askerler diplomasinin arkasında duruyoruz. Askeri güç zayıf olduğunda diplomat da müzakere masasında zayıf bir konumda olur" ifadelerini kullandı.

Şeyh, ABD'nin siyasi hedeflerini değiştirdiğini ileri sürerek, bunun "stratejik yenilginin göstergesi" olduğunu savundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası