İran rest çekti! Hürmüz Boğazı için ABD'ye şart sundu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD İran'ın şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Rızai, Washington'dan savaşın sona erdirilmesi, İran'ın bloke edilen varlıklarının serbest bırakılması ve bölgedeki çatışmaların sonlandırılmasını istedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin Büyükelçisi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran basınına konuşan Rızai, Hürmüz Boğazı'nın ABD İran'ın şartlarını kabul edene kadar açılmayacağını ifade etti.

ABD'yi Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki güvensizliğin kaynağı olmakla suçlayan Rızai, Washington'ın bölgeyi tehlikeye atan "yasa dışı bir savaş" başlattığını öne sürdü.

İRAN'IN ABD'DEN TALEPLERİ

Rızai, ABD'nin savaşı sona erdirmesi gerektiğini belirterek İran'ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılmasını istedi. Ayrıca Lübnan ve Gazze de dahil olmak üzere bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Rızai, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı üzerinden bir güzergah oluşturulmasına yönelik olası bir anlaşmanın ise boğazın kapatılmasıyla ilgili daha geniş kapsamlı meseleden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ÇİN İLE İLİŞKİLERE VURGU

İran ile Çin arasındaki stratejik anlaşmaya da değinen Rızai, iki ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS üyesi olduğunu hatırlattı.

Rızai, bu ortaklığın gelecekteki ilişkiler açısından "büyük bir potansiyel" taşıdığını söyledi. Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a karşı sunulan ve İran tarafından "yasa dışı" olarak nitelendirilen karar tasarısına destek vermemesinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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