Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Diyarbakırlı gençlerden Erdoğan'a Kürtçe teşekkür: Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Diyarbakırlı gençlerden Erdoğan'a Kürtçe teşekkür: Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun

Terörsüz Türkiye'ye yönelik çerçeve yasanın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı. Diyarbakırlı gençler astıkları Kürtçe pankartla sürecin mimarlarından olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Pankartta "Reis çok teşekkürler. Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun" sözlerine yer verildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşmasının ardından kente astıkları pankart ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Diyarbakırlı gençlerden Erdoğan'a Kürtçe teşekkür: Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun
Başlık ResmiDiyarbakırlı gençlerden Erdoğan'a Kürtçe teşekkür: Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun

"BARIŞ HAYIRLI OLSUN"

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki bir üst geçide asılan pankartta, Kürtçe "Reis çok teşekkürler. Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun." ifadeleri yer alıyor.

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürü kadar genç nüfusu, üretim gücü ve bölgedeki konumuyla da önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Diyarbakırlı gençlerden Erdoğan'a Kürtçe teşekkür: Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun
Başlık ResmiDiyarbakırlı gençlerden Erdoğan'a Kürtçe teşekkür: Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun

Son 25 yılda kentte ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, sulama, gençlik ve spor ile altyapı alanlarında yapılan yatırımlara dikkati çeken Çimen, bugün gelinen noktada Diyarbakır için yatırım kadar huzur ve güven ortamının devamlılığının da önemli olduğunu vurguladı.

Diyarbakırlı gençlerden Erdoğan'a Kürtçe teşekkür: Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun
Başlık ResmiDiyarbakırlı gençlerden Erdoğan'a Kürtçe teşekkür: Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun
ÖNERİLEN HABERLER
Çerçeve yasa TBMM
GÜNDEM

Çerçeve yasa TBMM'de 467 oyla kabul edildi! Terörsüz Türkiye'de asrın mutabakatı

Türkiye'nin terör sorununu tamamen geride bırakması ve "Terörsüz Türkiye" hedefinin kalıcı bir sonuca ulaşmasının, Diyarbakır'ın geleceği açısından önemli bir fırsat olacağını ifade eden Çimen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Huzurun olduğu yerde yatırım olur, üretim artar, gençler geleceğe daha umutlu bakar. 'Terörsüz Türkiye' ile Diyarbakır'ın turizm, tarım, sanayi ve ticarette sahip olduğu potansiyelin çok daha iyi değerlendirileceğine inanıyoruz. Gençler olarak yapılan hizmetleri takdir ederken, şehrimizin hala çözülmesi gereken sorunlarının da olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla istihdam, gençler için yeni iş imkanları, daha nitelikli eğitim ve sosyal alanların artırılması Diyarbakır'ın öncelikleri arasında olmalı."

Çimen, "Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte şehrimizin önündeki imkanların daha da artmasını ve Diyarbakır'ın hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Diyarbakır'ın geleceği için çalışmaya, sorunları dile getirmeye ve çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Gözler 14 Ağustos
GÜNDEM

Gözler 14 Ağustos'ta: Çelik'ten Erdoğan'ın 25. yıl mesajı için "Tarihi konuşma" vurgusu
Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Rafael Leao'dan transfer açıklaması:
Leao'dan transfer açıklaması: "Yetkiyi verdim"
Kaydet
Spotify'dan 'yapay zeka' hamlesi! Sanatçı profillerine yeni rozet geliyor
Spotify'dan yapay zeka profilleri için yeni adım
Kaydet
MasterChef Eyüp Can kimdir, aslen nereli? Eyüp Can Güneş'in biyografisi
MasterChef Eyüp Can kimdir?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.