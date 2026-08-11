AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik haftalık basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Çelik, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birisini yapacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" yasası olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çelik yaptığı açıklamada Meclis'in sürecin dışında bırakıldığı iddialarına cevap vererek "Dün elde edilen 467 rakamının sayısal niteliğinden çok daha büyük bir siyasal niteliği bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Meclis açısından Meclis'in genelinin bu mutabakatı 467 gibi bir oranla sağlamış olması esasında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamento zayıfladı, Meclis geriye itildi gibi iddiaların ne kadar boş olduğunu gösterdi. Yüce Meclis'in milletimizin verdiği yetki ve tarihsel birikimiyle bütün bu meselelerin çözümünde üzerine düşen sorumluluğu millet adına ve millet adına verilir. Millet için gerçekleştirme konusunda gerektiğinde görevini yapma bakımından ne kadar yüksek bir kabiliyet ortaya koyabildiği de görüldü. Bu süre içerisinde bu konuyla ilgili pek çok tartışma yapıldı." ifadelerini kullandı.

Gözler 14 Ağustos'ta: Çelik'ten Erdoğan'ın 25. yıl mesajı için "Tarihi konuşma" vurgusu

Sürecin ilerleyen aşamalarıyla ilgili yapıcı eleştirilere kapılarının açık olduğunu söyleyen Çelik sözlerine şöyle devam etti:

Mesela toplumsal hayata baktığınızda aslında yapıcı eleştirilerin ki eleştiri son derece doğal bir haktır. Ve eleştiriye her zaman ihtiyacımız vardır. Eleştiri olmazsa en iyisini, en doğrusunu bulabilme imkanını kaybederiz. O yüzden eleştirileri her zaman hürmetle karşılamak lazım. Ama toplumsal hayatta, sivil toplumla buluştuğumuzda ortaya çıkan eleştirilerle Meclis'teki eleştiriler arasında bir fark vardı. Toplumda büyük bir çoğunluğu bu eleştirileri yapıcı bir biçimde ortaya koyarken, yani bu hedefe ulaşırken şunlara dikkat edin, şu değerleri dikkate alın, bu yol haritasında şu hususları dikkate alın gibi yaklaşımlar varken, dün maalesef son derece yıkıcı bir takım sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu. Net bir şekilde tabii bizim hatiplerimiz şu soruyu sordular; Bu eleştirileri yapanlara 'Sizin öneriniz nedir, sizin yaklaşımınız nedir?' denildiğinde aslında herhangi bir şeyin ortada olmadığını, ortaya çıkarılamadığını, stratejik bir yaklaşımın olmadığını, siyasi bir yaklaşımın olmadığını, hem Türkiye'deki bu meselenin tarihi açısından hem bölgedeki gelişmeler açısından meseleyi okuma konusunda büyük bir siyasi yetersizlik olduğunu net bir şekilde görmüş olduk.

"KAOS ORTAMI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞINI YILLARCA GÖRDÜK"

Sürecin bölgedeki emperyalist projeleri boşa çıkartacağını söyleyen AK Parti Sözcüsü Çelik sürecin şeffaf bir şekilde ilerletildiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye çeşitli emperyalist projelerin, çeşitli perde arkasındaki çevrelerin vekalet savaşları yoluyla terör örgütlerini kullanarak bölgemizi şekillendirmeye çalıştığını, ülkemize istikamet vermeye çalıştığını, ülkemizde kaos ortamı oluşturmaya çalıştığını, yıllar içerisinde defalarca gördü. Şimdi yakın zamanda da biliyorsunuz şöyle bir şey konuşuluyordu. Şimdiki Orta Doğu düzeninin çerçevesini oluşturan Sykes-Picot rejiminin değişmesinden, değiştirilmesi gerektiğinden bunun aksayan taraflarından bahsediliyordu.

Tabii daha sonra görüldü ki Batı'da Sykes-Picot rejiminin değiştirilmesinden bahsedenlerin amacı daha organik, daha insani, bölge halklarının güvenliğine, müreffeh geleceğine, daha iyi hayat koşullarına kavuşmasına hizmet edecek bir yaklaşım değil. Burada yine etnik ve mezhebi temelde yakın bölgemizi ülkemize yakın bölgeyi etnik ve mezhebi temelde mikro bir takım parçacıklara bölmek, daha çok kaos çıkarmak kendi çıkarlarını garanti altına almak için bölgede bir takım terör devletçikleri oluşturmak şeklinde bir takım yaklaşımların olduğunu net bir şekilde gördük.

Ömer Çelik

"BU TÜRKİYE MODELİDİR"

Emperyalizmin ve Siyonizmin bu tip projeleri olduğu, aslında bir takım gelişmelerin arkadaki bu emperyalist ve Siyonist siyasi projelerin neticesi olarak ortaya çıktığını görmek için çok derin bir bakış açısına gerek yok. Bunlar iyice görünür hale geldi. Onun için Türkiye'nin dünyadaki diğer süreçlerden farklı olarak herhangi bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan yegane göz, milli göz olarak 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde her şeyin şeffaf bir biçimde yapıldığı bir süreç yürütmesi son derece kıymetlidir. Bu tabi esas olarak bir yöntem olarak Türkiye modelidir."

Çelik açıklamalarının devamında AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümüyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Tüm teşkilatlarda gerekli hazırlıkların yapıldığını söyleyen Çelik, 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağını açıkladı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN TARİHİ KONUŞMALARINDAN BİRİ OLACAK"

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bir gündem konumuz arkadaşlar 14 Ağustos günü herkesi Ankara Millet Bahçesi 'ne partimizin kuruluş yıl döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. O gün orada 25. yılımızı çok görkemli bir görsel şölenle birlikte kutlayacağız. Bu arada 81 ilimizde 25. yıl hazırlıklarımız, faaliyetlerimiz teşkilat başkanımızın koordinasyonunda devam ediyor.

Hem il danışma meclisi toplantılarımız yapılıyor hem vefa toplantıları yapılıyor. İl ilçe başkanlıklarımız bu şekilde 25. yıla uygun bir şekilde donatılıyor. İlde vefa buluşmalarımızla köklerimizle bugünümüz, bugünümüzle geleceğimiz arasındaki köprüyü her zaman kuran AK Parti 'nin bu niteliği bir kere daha görülmüş oluyor.

Bu son on beş gündür. Yani bütün bakanlıklarımızın faaliyetleri zaten AK Parti hesaplarından paylaşılıyor. Bir hafıza tazelenmesi yapılıyor. Tabii Başkent Millet Bahçesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır. Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürülmüştür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Hem yoğunluk bakımından hem zorluk bakımından hem gerçekleştirilen icraatlar ve hizmetler bakımından bunun her aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımız büyük tehlikelerle karşı karşıyayken büyük sıkıntılarla karşı karşıyayken bile tavizsiz bir iradeyle bütün bu yola liderlik etmiştir. Ve bugün, Genel Başkanımız bu 25 yılı alnının akıyla, milletin doğasıyla, Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, büyük bir gayretle, emekle, fedakarlıkla yürümüş olarak o gün milletinin huzurunda olacaktır.

Ve milletiyle bu büyük dertleşmeyi, büyük buluşmayı, büyük hasbihali gerçekleştirecektir. Bütün vatandaşlarımızı 25. kuruluş yıldanımız için 14 Ağustos günü saat 17.30'da Ankara Millet Bahçesi 'nde buluşmaya davet ediyoruz. Orada hem Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleyeceğiz hem de büyük bir görsel şölenle bu 25 yıllık yolu nasıl yürüdüğümüzü, bundan sonrasında nasıl yürüyeceğimizi bir kere daha aziz milletimizle paylaşmış olacağız."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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