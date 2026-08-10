Mehmet Şimşek'ten önemli değerlendirme! Sanayi üretiminde dikkat çeken artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 arttığını belirterek, yüksek teknoloji sektörlerindeki üretim artışına ve ihracat kompozisyonundaki iyileşmeye dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdüğüne dikkati çeken Şimşek, "Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim yüzde 3,9 arttı, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı haziran itibarıyla yüzde 44,5'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Mehmet Şimşekten önemli değerlendirme! Sanayi üretiminde dikkat çeken artış

ŞİMŞEK, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme, sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir. Verimlilik odaklı politikalarımızla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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